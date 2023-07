Będą ograniczenia na moście Wyszyńskiego

- W wielu miejscach Elbląga rozmieszczono nowe znaki drogowe, które obecnie są zasłonięte. Szykują się jakieś nowe objazdy? – pyta nasza Czytelniczka. Sprawdziliśmy: władze miasta chcą ze względów bezpieczeństwa wprowadzić ograniczenia w tonażu na moście kardynała Wyszyńskiego.

Most kardynała Wyszyńskiego wymaga pilnego remontu. Ostatnia ekspertyza techniczna, wykonana w 2022 roku, wskazuje, że stan techniczny konstrukcji jest co prawda dostateczny, ale należy pilnie wzmocnić tzw. „ustrój nośny”, bo bez tych prac obiektowi może grozić katastrofa budowlana. Do czasu przeprowadzenia prac należy też wprowadzić ograniczenia w ruchu pojazdów o masie całkowitej powyżej 30 ton.

Władze miasta planują przebudowę mostu w latach 2023-2025, ma kosztować ok. 8 mln złotych. Urzędnicy rozstrzygnęli już przetarg na dokumentację projektową, którą za 327 tys. złotych wykona firma Arkobi z Gdańska. Ma do końca października czas na dostarczenie dokumentów, kosztorysu i uzgodnień.

O wiele wcześniej, bo w ciągu najbliższych tygodni, na moście kardynała Wyszyńskiego zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu dla pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 30 ton. Odpowiednie znaki są już zamontowane przy moście, a trasy objazdów dla ciężarówek - w wielu innych miejscach w Elblągu. Na razie są zasłonięte, kiedy zaczną obowiązywać? Wszystko zależy od tego, kiedy zakończy się remont przepustu na ul. Radomskiej, przez którą ma prowadzić objazd dla ciężarówek. Miał być zakończony w czerwcu, ale prace nadal trwają, a nowy termin ich zakończenia to koniec lipca

- Po zakończeniu robót wodno-kanalizacyjnych na ul. Radomskiej zostaną odsłonięte znaki informacyjne i tablice wprowadzające zakaz wjazdu na most Wyszyńskiego dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 30 ton, wraz z wyznaczoną (oznakowaną) trasą objazdu z DK 22 i S-7 przez: ul. Warszawską, Stawidłową, Radomską, Trasę Unii Europejskiej i DW 503 do centrum. I odwrotnie: z Al. Tysiąclecia przez DW 503 do ronda Solidarności, Trasą Unii Europejskiej, Radomską, Stawidłową, Warszawską w kierunku DK 22 i S7 – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Szacujemy, że objazd ten będzie funkcjonował kilkanaście miesięcy, to jest do czasu pozyskania dokumentacji na przebudowę mostu Wyszyńskiego, a następnie wyłonienie w przetargu wykonawcy robót mostowych.

Jak dodają urzędnicy, projekt organizacji ruchu został zaopiniowany przez policję. - O wprowadzeniu zmian, tj. odsłonięciu znaków informujących o ograniczeniu tonażu na moście, informować będziemy z wyprzedzeniem – zapewnia Łukasz Mierzejewski.