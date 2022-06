Biedronka będzie miała towarzystwo

Przy ul. Rawskiej sześć lat temu powstał dyskont Biedronki, teraz rozpoczął się drugi etap inwestycji. Powstanie tu kilka lokali handlowo-usługowych.

- Chciałbym zwrócić uwagę redakcji na rozpoczętą niedawno inwestycję w mojej dzielnicy. Na działce obok dyskontu przy ul. Rawskiej od początku czerwca trwają prace budowlane. Warto przypomnieć, że park handlowy o nazwie "East point" został zrealizowany tylko w I etapie. W 2016 roku oddano do użytku Biedronkę wraz z otaczającą infrastrukturą. Jak widać na realizację II etapu przyszło czekać dość długo. Informacje, które docierały do opinii publicznej sugerowały, że nie ma chętnych na dzierżawę lokali w tym miejscu. Docelowo miały powstać tu 4 lokale o łącznej powierzchni 1250 m kw. Być może powstające w pobliżu osiedle domów wielorodzinnych "Łęczycka", jako napływ potencjalnych klientów, zachęciło inwestora do wznowienia inwestycji. Nigdzie jednak nie można się doszukać informacji o tym jakie sklepy/firmy są zainteresowane tym obiektem ani kiedy planowane jest jego otwarcie – napisał do nas pan Jakub, jeden z naszych Czytelników.

Jak ustaliliśmy, inwestorem jest firma Stelia z Bydgoszczy. Obok marketu Biedronka mają powstać 4 kolejne lokali handlowo usługowe, które mają być gotowe już jesienią tego roku.

- Cały czas trwają negocjacje z firmami, które są zainteresowane wynajmem. Rozmawiamy z przedstawicielami wielu marek i trudno jeszcze powiedzieć, które z nich tutaj wejdą – dowiedzieliśmy się, dzwoniąc do firmy zajmującej się komercjalizacją tej inwestycji.

Jak informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego, pozwolenie na budowę tej inwestycji prezydent Elbląga wydał już w 2014 roku. W pierwszym etapie powstał market, w którym mieści się obecnie Biedronka, drugi etap inwestycji – budowa parku handlowego - niedawno się rozpoczął.