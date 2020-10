Biznes to gra, warto znać jej zasady

Jak uczyć młodych ludzi przedsiębiorczości, dlaczego prowadzenie własnej firmy nie jest dla każdego i co trzeba zrobić, by wykorzystać szanse, jakie mogą pojawić się wskutek kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa? Między innymi na takie tematy dyskutowali uczestnicy konferencji „Etyka w biznesie – stare i nowe oblicze biznesu”. Zobacz zdjęcia i wideorelację z konferencji.

Konferencję, która odbyła się w Bibliotece Elbląskiej, zorganizowali wspólnie I i II LO oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Odbyła się bez udziału publiczności, a jej przebieg można było śledzić na stronie Biblioteki Elbląskiej na Facebooku (wideo z konferencji jest dostępne tutaj).

- Biznes ma naturę matematyczną i jest grą o sumie zerowej. Ci wszyscy, którzy biorą udział w tej grze muszą być świadomi tego, że większość z nich, nawet 80 procent, jest skazana na niepowodzenie. Jeśli tego będziemy świadomi, to nie będziemy narzekać, że prawo źle skonstruowane, że są za wysokie podatki. Bo jeśli znamy zasady gry, to łatwiej nam jest iść w kierunku sukcesu – mówił podczas panelu dyskusyjnego pod hasłem „Nowe wyzwania w biznesie – szanse i zagrożenia” dr Zygmunt Mietlewski, prof. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. - Na kryzys, który właśnie trwa, trzeba spoglądać jako szansę, a nie tylko zagrożenie. Wiele przedsiębiorstw zniknie, ale powstaną nowe, wiele się wzmocni. To brutalna prawda, ale tak się po po prostu dzieje.

Uczestnicy debaty zwracali uwagę, że w dobie kryzysu to właściciele firm mają mocniejsze karty w grze, jaką jest biznes, niż pracownicy. Ale z drugiej strony, bez pracowników żadna firma nie może trwać. Dlatego szczególnie w dobie kryzysu zarówno jedna jak i druga strona powinna robić wszystko, by zmniejszyć ryzyko, związane z prowadzeniem biznesu w tych trudnych czasach.

Jakie rady uczestnicy panelu mają dla młodych ludzi, którzy myślą o rozpoczęciu działalności?

- Odpowiedz sobie przede wszystkim na pytanie, ile dni w miesiącu musisz pracować, by zacząć generować zysk dla siebie. Często dzieje się to po 20. dniu w miesiącu, to ten próg rentowności. Jak się nie nauczysz egzekwować należności, to płynność finansowa twojej firmy będzie zagrożona – mówił dr Zygmunt Mietlewski.

- Bardzo ważna jest umiejętność komunikacji z klientami, pracownikami, urzędami. Ważna jest też etyka w biznesie, pewien etos. Bez wartości nie da się na dłuższą metę budować pozytywnych relacji – mówił Roman Rynkiewicz, coach m.in. na rynkach finansowych.

- Dzięki dobrej komunikacji między właścicielami i pracownikami mogliśmy przetrwać najtrudniejszy okres w naszej firmie, spowodowany pandemią – przyznał Michał Jankowski, szef kuchni w restauracji Studnia Smaków.

