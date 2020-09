Bon turystyczny nie tylko na wakacje

W sierpniu rodzice za wakacje z dzieckiem mogli płacić bonem turystycznym. W sumie wykorzystano 238 tys. bonów na kwotę 173 mln zł. Przypominamy, że bon jest ważny do końca marca 2022 roku. Można z niego skorzystać także w następne lato, jak też w ciągu roku płacąc za weekendowe wyjazdy z dzieckiem bądź ferie zimowe w kraju. W sumie w województwie warmińsko-mazurskim przygotowano 146 tys. bonów.

W całej Polsce z bonów może skorzystać ponad 4 mln osób. Aktywowano już 890 tys. bonów, z czego za noclegi w hotelach i usługi turystyczne zapłacono 238 tys. bonów na kwotę 173 mln zł . Podczas tegorocznych wakacji wykorzystano całkowicie 156 tys. bonów.

- Mieszkańcy naszego województwa nie są liderami w kraju jeśli chodzi o aktywację bonów turystycznych. Najwięcej bonów aktywowano w województwie mazowieckim, ponad 124 tys., na Warmii i Mazurach jest to prawie 28 tys. Co czwarty uprawniony do bonu już pobrał w systemie PUE bon turystyczny. W sumie w województwie warmińsko-mazurskim przygotowano 146 tys. bonów - mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Polski Bon Turystyczny jest wsparciem nie tylko dla polskich rodzin, ale także dla branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku COVID-19. Bon przyznawany jest na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 zł, jednak, aby otrzymać drugi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

- Z wykorzystaniem bonu nie trzeba się spieszyć. Można nim płacić za noclegi i imprezy turystyczne na terenie Polski nie tylko w wakacje. Wyjazd może odbyć się przy innych okazjach. Ważne by płatność bonem, która rezerwuje pobyt w wybranym miejscu, była wykonana najpóźniej w 31 marca 2022 roku - informuje rzeczniczka.

Bonem można płacić podmiotom, które zarejestrowały się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Do tej pory zarejestrowanych jest ponad 17 tys. firm. Ich lista jest dostępna na stronach www.bonturystyczny.gov.pl , www.pot.gov.p oraz www.polska.travel.