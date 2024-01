Browar się rozbudowuje

Rozpoczęła się budowa nowego budynku magazynowego elbląskiego browaru. Grupa Żywiec nie chce zdradzać na razie szczegółów inwestycji. Czego nam się udało dowiedzieć?

Jak wynika z informacji Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Browarnej powstaje hala magazynowa pustych puszek dla Grupy Żywiec. Pozwolenie na budowę prezydent wydał 30 listopada, od niedawna trwają tam prace.

- Projekt obejmuje budowę budynku jednokondygnacyjnego o powierzchni zabudowy 849,8 m kw. i wysokości 10,90 m wraz z niezbędnym zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego, cytując zapisy z wniosku o pozwolenie na budowę.

W sprawie kosztów inwestycji, terminu zakończenia prac i wpływie tej inwestycji na rozwój elbląskiego browaru wysłaliśmy pytania do Grupy Żywiec. W odpowiedzi Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. Korporacyjnych spółki odpisała tam tak: „Konsekwentnie rozwijamy Browar w Elblągu zwiększając jego elastyczność w odpowiadaniu na potrzeby klientów i konsumentów. Niestety nie jesteśmy jeszcze na etapie, który umożliwiałby informowanie o szczegółach prac, o które pan pyta. Jednocześnie załączam panu info prasowe, które opublikowaliśmy dziś w temacie browaru” – napisała.

Informacja, o której wspomina pani dyrektor, dotyczy... przyznania browarowi w Elblągu Srebrnej Nagrody TPM (Total Productive Management, nagroda za efektywne zarządzanie i wykorzystanie maszyn i urządzeń w produkcji – red.).

- To już 3. należący do Grupy Żywiec i 10. europejski browar Grupy Heineken, który może pochwalić się tym wyróżnieniem – pisze w swoim komunikacie Grupa Żywiec. Zdobycie srebrnego odznaczenia TPM było możliwe dzięki wynikom, jakie osiąga Browar oraz metodom ich dostarczania. Kryteria przyznawania Total Productive Management mówią m.in. o jakości produktu, wydajności linii oraz minimalizowaniu zużycia wody i energii. W ostatnich latach wdrożyliśmy szereg działań, które przyczyniły się do ciągłego zwiększania naszej efektywności. Co ważne, nasze wyniki są stabilne dzięki zaangażowaniu całego zespołu. Wszyscy pracownicy browaru uczestniczą w projektach usprawniających – mówi cytowany przez Grupę Żywiec Mariusz Bitniok, dyrektor Browaru w Elblągu. – To wszystko jest możliwe dzięki sprawnemu systemowi przepływu informacji. Pracownicy mają swój wkład w rozwiązywanie problemów. Razem celebrujemy sukcesy, a dobrymi praktykami dzielimy się wewnętrznie oraz zewnętrznie.

Jak dodaje Grupa Żywiec, w ostatnich latach elbląski browar „ stawia na elastyczność produkcji i zwiększanie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie zasobów odnawialnych".

- Bezkompromisowym priorytetem załogi jest także bezpieczeństwo. Ostatnie inwestycje w browarze obejmują m.in. instalację do produkcji piwa Heineken (2022), nowe linie na rozlewie butelkowym, dzięki którym stało się możliwe produkowanie wielu produktów z portfolio Grupy Żywiec (2020); powstanie nowego centrum dystrybucji, wspierającego logistykę (2019). Browar regularnie wyróżniany jest także za najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy – w ubiegłym roku zakład odebrał Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy wręczaną przez Centralny Instytut Bezpiecznej Pracy – czytamy w komunikacie spółki. .