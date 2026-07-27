Tutaj powstanie ogród deszczowy

Nie tylko upiększy przestrzeń, ale pomoże zatrzymać i oczyścić wodę opadową. Ma ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień, zasilać wody gruntowe, poprawić mikroklimat oraz tworzyć przyjazne warunki dla roślin i zwierząt. W Tolkmicku powstanie ogród deszczowy.

Przy ulicy Szpitalnej w Tolkmicku (teren szkoły podstawowej) powstanie pierwszy w powiecie elbląskim ogród deszczowy. Będzie kosztował 140 tys. zł, a inwestycja jest realizowana w ramach pilotażowego, unijnego programu Interreg Central Europe.

Powierzchnia niecki ogrodu deszczowego wyniesie ok. 180,5 m².

- Ogród deszczowy zostanie wykonany w formie zagłębienia terenowego (niecki infiltracyjnej) o głębokości około 30 cm. Jego podstawową funkcją będzie czasowe retencjonowanie wód opadowych, ich podczyszczanie poprzez filtrację w warstwach gruntu oraz stopniowe wsiąkanie do podłoża. Przyjęte rozwiązanie zakłada możliwie naturalny charakter systemu, bez ingerencji w istniejące warstwy gruntu poniżej strefy wegetacyjnej roślin. Infiltracja będzie odbywać się bezpośrednio do gruntu rodzimego - czytamy na stronie Euroregionu Bałtyk.

Dno i skarpy kanału zostaną odpowiednio wyprofilowane, aby zapewnić stabilny przepływ wody w kierunku ogrodu deszczowego. W celu ograniczenia prędkości przepływu zastosowane zostaną elementy spowalniające, takie jak wystające kostki kamienne. Kanał będzie również pełnił funkcję estetyczną i krajobrazową.

- System nie będzie wykorzystywał kanalizacji deszczowej jako podstawowego odbiornika wód opadowych. Ewentualne rozwiązania awaryjne przewidziano wyłącznie na potrzeby opadów o charakterze ekstremalnym. W ramach inwestycji wykonane zostaną nasadzenia w obrębie ogrodu deszczowego oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Zastosowane zostaną krzewy i byliny ozdobne, tolerujące okresowe zalewanie wodami opadowymi i roztopowymi. Dobór gatunków będzie uwzględniał odporność zarówno na nadmiar wilgoci, jak i okresowe susze oraz warunki miejskie. Kompozycje roślinne zostaną zaprojektowane w sposób zapewniający wysokie walory estetyczne przez cały rok, dzięki zróżnicowaniu wysokości roślin, struktur oraz terminów kwitnienia - czytamy na stronie Euroregionu Bałtyk.

Projekt przygotowany został w maju br. We wrześniu przeprowadzone zostaną także warsztaty dla mieszkańców Tolkmicka, obejmujące wspólne nasadzenia roślin w strefie ogrodu deszczowego. Wszystkie prace związane z realizacją zadania powinny zostać zakończone do 31 października br.

Przypomnijmy, że w 2020 roku planowano utworzenie w Elblągu ogrodów deszczowych w ramach Programu Life 2020, projekt nie uzyskał jednak dofinansowania.