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Przy Ogólnej powstanie nowy budynek?

 Elbląg, Budynek miałby powstać na tych działkach, zdjęcie od strony ul. Konopnickiej
Budynek miałby powstać na tych działkach, zdjęcie od strony ul. Konopnickiej (fot. Anna Dembińska)

Prywatny inwestor chce zabudować działkę na rogu ul. Ogólnej i Konopnickiej. Miałby tu powstać 5-kondygnacyjny budynek wielorodzinny z podziemnym parkingiem.

Chodzi o teren na działkach o łącznej powierzchni ok, 1,6 tys. m kw., na którym obecnie znajduje się budynek usługowy. Istniejący budynek ma być elementem nowej zabudowy.

Inwestor, którym jest osoba fizyczna, chce zbudować tutaj 5-kondygnacyjny budynek wielorodzinny z usługą i parkingiem podziemnym. Złożył do ratusza wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który jest pierwszym etapem w procedurze ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Ten teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. W ratuszu trwa obecnie postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla tej inwestycji.

RG

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