Przy Ogólnej powstanie nowy budynek?

Prywatny inwestor chce zabudować działkę na rogu ul. Ogólnej i Konopnickiej. Miałby tu powstać 5-kondygnacyjny budynek wielorodzinny z podziemnym parkingiem.

Chodzi o teren na działkach o łącznej powierzchni ok, 1,6 tys. m kw., na którym obecnie znajduje się budynek usługowy. Istniejący budynek ma być elementem nowej zabudowy.

Inwestor, którym jest osoba fizyczna, chce zbudować tutaj 5-kondygnacyjny budynek wielorodzinny z usługą i parkingiem podziemnym. Złożył do ratusza wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który jest pierwszym etapem w procedurze ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Ten teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. W ratuszu trwa obecnie postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla tej inwestycji.