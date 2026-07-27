Wypadek na budowie

Dziś (27 lipca) na ul. Warszawskiej doszło do wypadku podczas prac budowlanych. Poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala.

Do wypadku doszło przed godz. 10 na ul. Warszawskiej. Na miejsce zdarzenia przybyła policja, straż pożarna oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. 40-letni mężczyzna podczas prac budowlanych został uderzony łyżką koparki w nogę, w wyniku czego doznał otwartego złamania.