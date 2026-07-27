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Wypadek na budowie

 Elbląg, Wypadek na budowie
fot. Anna Dembińska

Dziś (27 lipca) na ul. Warszawskiej doszło do wypadku podczas prac budowlanych. Poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala.

Do wypadku doszło przed godz. 10 na ul. Warszawskiej. Na miejsce zdarzenia przybyła policja, straż pożarna oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. 40-letni mężczyzna podczas prac budowlanych został uderzony łyżką koparki w nogę, w wyniku czego doznał otwartego złamania.

- Policjanci prewencji, którzy przyjechali na miejsce udzielili mężczyźnie pomocy, tamując silny krwotok przy użyciu swoich staz taktycznych. 38-letni operator koparki był trzeźwy. Policyjne dochodzenie wyjaśni okoliczności zdarzenia - poinformował nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu.

fot. KMP Elbląg


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