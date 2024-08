Był Postęp, mają być mieszkania

Elbląska firma chce zbudować dwa budynki mieszkalne przy ul. Fromborskiej, na terenie po byłej Spółdzielni Pracy Inwalidów Postęp, korzystając z zapisów ustawy lex deweloper. Złożyła do władz Elbląga wniosek o zgodę na lokalizację inwestycji. Zobacz wizualizacje.

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego, teren, na którym miałyby powstać budynki mieszkalne, jest przeznaczony pod zabudowę usługowo-produkcyjną. Mieściła się tu m.in. Spółdzielnia Pracy Inwalidów Postęp, do dzisiaj pozostał po niej jeden z budynków, który inwestor – elbląska firma Nice House Deweloper – chce zaadaptować na mieszkania. Chce też obok zbudować drugi – całkiem nowy budynek. By takie rozwiązanie było prawnie możliwe, inwestor chce skorzystać z zapisów ustawy lex deweloper, dlatego złożył do ratusza wniosek w tej sprawie. Po przeprowadzeniu konsultacji i wydaniu opinii przez różnego rodzaju uprawnione instytucje ostateczną zgodę na lokalizację inwestycji musi wydać Rada Miejska w Elblągu, która ma na to 90 dni od złożenia wniosku przez inwestora.

- W ramach inwestycji projektuje się dwa budynki wielorodzinne, przy czym budynek nr 1 jest przebudowywanym i nadbudowywanym istniejących budynkiem, w którym nastąpi zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny, z częściowym wyburzeniem oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu. Budynek nr 2 jest nowo projektowany wraz z halą garażową podziemną – czytamy we wniosku inwestora. Każdy z budynków ma mieć do 6 kondygnacji.

Ten budynek przy ul. Fromborskiej, w którym mieściła się spółdzielnia Postęp, ma być zaadaptowany na mieszkania (fot. Mikołaj Sobczak)

- Ze względu na fakt, że pobliska zabudowa mieszkaniowa jest z lat 70. -80., zdecydowano się na zupełnie inną architekturę o kolorystykę, wykorzystanie dużych przeszkleń w oknach mieszkań. Architektura na bazie kontrastu jasnej- szarej cegły /cegła klinkierowa lub elastyczna/ z ciemnymi wstawkami na elewacji, ciemnymi oknami i czarnymi balustradami balkonów. W obydwu budynkach duże przeszklenia klatek schodowych dla ich bardzo dobrego doświetlenia i jednocześnie nadające lekkości elewacji. W budynku nr 1 ze względu iż jest obiekt przebudowywany wykorzystano obecną konstrukcję i wykorzystano istniejące stropy od strony południowej jako loggie dla projektowanych mieszkań. Kilka balkonów na konstrukcji niezależnej do budynku. 5 W budynku nr 2 przede wszystkim balkony, tarasy znajdują się przy mieszkaniach na parterze oraz na ostatniej kondygnacji – pisze elbląski deweloper we wniosku do władz miasta.

Projekt przewiduje w obu budynkach w sumie 97 mieszkań oraz maksymalnie 152 miejsca parkingowe (w tym w hali garażowej). Dojazd do budynków ma się odbywać od strony sąsiedniego kompleksu handlowego.

Uwagi do wniosku inwestora można kierować do prezydenta Elbląga (mailowo na adres dua@umelblag.pl lub pisemnie na adres Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg) do 17 września.

Zobacz wizualizacje inwestycji, które dołączamy do artykułu.