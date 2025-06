Na skrzyżowaniu ostrożnie

Trwa remont na skrzyżowaniu Dąbka-Piłsudskiego, o objazdach i zmianach w komunikacji miejskiej z niego wynikających pisaliśmy wielokrotnie. Warto jeszcze zwrócić oddzielną uwagę na jedną kwestię, która szczególnie dotyczy pieszych.

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Elblążanie, zwłaszcza chodzący na zakupy na targowisku miejskim, są przyzwyczajeni do korzystania z przejścia dla pieszych przy targowisku i ono dalej jest dla nich dostępne. Co może umykać to fakt, że teraz wszystkie auta przejeżdżające ulicę Dąbka na tej wysokości, jadą jej zachodnią stroną, wschodnia (gdy jedziemy w kierunku Zawady) jest wyłączona z ruchu pojazdów.

Co z tego wynika? Że teraz przechodząc przez ulicę tym przejściem, musimy spodziewać się nadjeżdżających aut z obu stron na zachodniej stronie Dąbka. Dlaczego piszemy o czymś oczywistym? Bo z naszych obserwacji wynika, że niektórzy piesi nadal przechodząc przez to przejście patrzą tylko w jedną stronę. Zachęcamy do ostrożności zarówno pieszych jak i kierowców, by w nowej sytuacji drogowej nie ulegać wieloletnim przyzwyczajeniom.

- Przebudowa umożliwi zmianę w organizacji ruchu, która znacząco poprawi komfort kierowców – jadąc ulicą Płk. Dąbka będą mogli jechać na wprost z dwóch pasów. Inwestycja jest jednym z elementów dużego projektu, którego celem jest przebudowa istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup 10 niskowejściowych, nowoczesnych wagonów taboru tramwajowego - czytamy w informacji przesłanej nam przez zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta.

Realizacja zadania to koszt ok. 3,8 mln zł.