Centrum logistyczne powstaje w Nowinie

Przy trasie S7 w Nowinie koło Elbląga powstaje centrum logistyczno-produkcyjne. Budowa pierwszego obiektu o powierzchni ponad 13 tys. m kw. ma się zakończyć do 30 listopada.

Inwestorem jest elbląska firma Delta, specjalizująca się w wynajmie powierzchni komercyjnych, istniejąca od 1991 roku Na ponad 3 hektarach powierzchni w Nowinie buduje nowy kompleks logistyczno-produkcyjny.

- Nasza inwestycja to nie tylko nowoczesny obiekt, nowatorskie technologie i efektywna logistyka, ale przede wszystkim tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyciąganie renomowanych firm, mocno działających na arenie międzynarodowej. To właśnie współpraca z takimi partnerami umożliwia nam stworzenie licznych stanowisk pracy, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego naszego regionu – mówi Mariusz Hejnowicz, prezes firmy Delta.

Wizualizacja inwestycji (mat. inwestora)

. - Jestem pewien, że w centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowym "Dobra Nowina I" zagoszczą w najbliższej przyszłości duże, globalne firmy, które dostrzegają potencjał naszego projektu i możliwości jakie daje droga ekspresowa S7 czy port w Elblągu, który dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej zyska na atrakcyjności i stanowi dogodne połączenie z portem w Gdańsku i w Gdyni.