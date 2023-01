Chcą skierować komunikację na właściwe tory

W sprawie poprawy funkcjonowania komunikacji tramwajowej – taką interpelację przygotowali radni Monika Dwojakowska, Marek Osik i Adam Matwiejczuk (z „prezydenckiego” klubu radnych). Co proponują?

Radni proponują, powołując się na głosy mieszkańców, wprowadzenie kursów tramwajów wieloczłonowych w godzinach 7-8 i 14-16, kiedy wielu uczniów udaje się lub wraca ze szkół. - Mieszkańcy zwracają również uwagę na zły stan techniczny wagonów Konstal 105 szczególnie w kwestii szczelności okien i drzwi, co stwarza dużą uciążliwość szczególnie w okresie zimowym – piszą radni.

Co na to prezydent Witold Wróblewski? W swojej odpowiedzi stwierdza najpierw, że w elbląskiej komunikacji tramwaje pełnią zasadniczą rolę. Jednocześnie wskazuje, że ograniczona ilość dużych przegubowych wagonów tramwajowych, a także awaryjność wynikająca z ich wieku i zużycia, sprawiają, że nie da się obsłużyć nimi wszystkich kursów, które wymagają większych wagonów.

- Aktualnie Tramwaje Elbląskie oczekują na dostawę uszkodzonego centralnego procesora sterownika do dwóch jednostek 121N PESA, które z tych względów nie znajdują się obecnie w ruchu. Z uwagi na trudności rynkowe dostawa ww. wymienionych części i uruchomienie wagonów nastąpi prawdopodobnie w III kwartale br. Dodatkowo wyjaśniam, że wagony typu 121N PESA nie mogą z przyczyn technicznych być używane do realizacji przewozów na trasie w kierunku ul. Druskiej. Część torowiska w ul. Grunwaldzkiej wybudowana kilkadziesiąt lat temu nie pozwala na przejazd tak ciężkich wagonów. W tej sytuacji Zarząd Komunikacji Miejskiej wraz z Tramwajami Elbląskimi dokona analizy możliwości zwiększenia wykorzystania przegubowych wagonów 121N PESA w określonych godzinach na trasie w kierunku ul. Saperów. W zakresie zaś linii z pętlą przy ul. Druskiej w najbliższych tygodniach po zakończeniu naprawy silnika, przywrócony zostanie do ruchu jeden przegubowy tramwaj typu M8C – pisze prezydent Wróblewski.

Jeśli chodzi o stan techniczny wagonów 805N Konstal, podkreśla, że niezmodernizowane, 40-letnie jednostki są sukcesywnie wycofywane z użytku i „zastępowane zakupionymi w ostatnich latach nowymi częściowo niskopodłogowymi tramwajami Modertrans w ilości 5 sztuk oraz zakupionymi w ostatnich latach 4 używanymi, lecz zmodernizowanymi wagonami 805N Konstal i 3 używanymi wagonami z Niemiec”.

Witold Wróblewski wylicza również, że od 2016 r. nakłady inwestycyjne dotyczące tramwajów poniesione przez miasto i przez spółkę Tramwaje Elbląskie to ponad 41 mln zł, w tej kwocie zawiera się zakup nowych i używanych wagonów.

- Inwestycje dotyczące komunikacji tramwajowej wymagają znacznych środków finansowych i nie mogą być realizowane bez wsparcia środkami pomocowymi. Niestety miasto nie uzyskało wnioskowanego w 2022 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wsparcia w kwocie 30 mln zł na zakup 9 nowych tramwajów. Istnieje szansa, że w unijnej perspektywie finansowej 2021-2027 Elbląg będzie miał możliwości pozyskania środków na przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej – czytamy jeszcze w odpowiedzi na interpelację.

Jak wskazuje Witold Wróblewski, przygotowano wstępną koncepcję dotyczącą przyszłych inwestycji w tym zakresie, które opiewają na kwotę 240 mln zł (10 długich niskopodłogowych wagonów za 100 mln zł i przebudowa odcinków torowisk za 140 mln zł), ale nie wiadomo, czy uda się pozyskać na to pieniądze i zapewnić wkład własny.

- W budżecie miejskim na 2023 rok środków na ten cel nie można było zabezpieczyć – dodaje prezydent Elbląga.