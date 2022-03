Chętni na mieszkania czynszowe mogą składać wnioski

W kwietniu rozpocznie się budowa mieszkań czynszowych przy ul. Wiejskiej. Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybrało już wykonawcę pierwszego etapu inwestycji, a dzisiaj rozpoczęło przyjmowanie wniosków zainteresowanych mieszkaniami elblążan. Zobacz wizualizację inwestycji.

Na działce między ul. Wiejską a Obrońców Pokoju mają powstać dwa sześciokondygnacyjne budynki z mieszkaniami czynszowymi, w sumie 120 lokali o powierzchni od 42 do 62 m kw., 117 miejscami parkingowymi zewnętrznymi i 6 garażami. Wcześniejsza zabudowa w złym stanie technicznym została wyburzona.

Inwestor, miejska spółka - Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – wyłonił właśnie wykonawcę pierwszego budynku,. Przetarg wygrało Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IBP, które wyceniło swoje prace na 19 mln złotych.

- Przypomnę, że 7,5 mln złotych na ten cel pozyskaliśmy jako grant bezzwrotny, pozostała kwota będzie pochodzić z preferencyjnego kredytu i środków partycypacyjnych przyszłych lokatorów (to 30 procent kosztów budowy mieszkania – red.) - mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Dzisiaj rozpoczęliśmy nabór wniosków, potrwa do 22 kwietnia. Każdy wniosek będzie oceniony przez komisję, nie ma tutaj zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Liczy się punktacja przyznawana przez komisję na podstawie przepisów ustawowych i uchwały Rady Miejskiej. Do 25 maja osoby z najwyższą punktacją będą musiały podpisać umowy partycypacyjne z ETBS.

Budowa pierwszego budynku przy ul. Wiejskiej ma się rozpocząć w kwietniu i zakończyć w czerwcu przyszłego roku. Lokatorzy będą mogli się wprowadzać do mieszkań w lipcu 2023 roku. W sprawie drugiego budynku, również na 60 mieszkań, trwają prace projektowe.

fot.Michał Skroboszewski

- Będą to mieszkania w standardzie gotowym do zamieszkania, z gotowymi posadzkami gresowymi w łazience i kuchni, panelami podłogowymi w pozostałych pomieszczeniach, białym montażem, kuchenką indukcyjną z piekarnikiem Do każdego mieszkania jest przypisana komórka lokatorska, każdy lokal ma balkon i przypisane miejsce parkingowe. Przy budynku powstanie plac zabaw i mała architektura – wylicza Agnieszka Nowińska, prezes ETBS. - Zainteresowanie mieszkaniami było już spore przed terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków. Bardzo mocno zmniejszyła się zdolność kredytowa wielu osób i to zwiększa zainteresowanie mieszkaniami ETBS.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdziecie m.in. na stronie ETBS i Urzędu Miejskiego.