Chętny na działki przy Druskiej poszukiwany

Władze miasta chcą sprzedać dwie działki przy ul. Druskiej, naprzeciwko pętli tramwajowej, o łącznej powierzchni 2,2 tys. m kw. Może tu powstać zarówno zabudowa usługowa jak i mieszkaniowa. Cena? 320 tysięcy złotych netto.

Przetarg w sprawie sprzedaży dwóch uzbrojonych działek przy ul. Druskiej (jedna o powierzchni 1500 m kw, druga o powierzchni prawie 700 m kw.) odbędzie się 19 lipca w Ratuszu Staromiejskim. Obie nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, więc potencjalny nabywca będzie mógł realizować tutaj inwestycję na podstawie decyzji prezydenta miasta o tzw. warunkach zabudowy.

„Z uwagi na fakt, iż najbliższe sąsiedztwo nieruchomości

(fot. ortofotomapa Urząd Miejski w Elblągu)

stanowi zabudowa mieszkaniowa, jak również istniejąca zabudowa usługowa, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową i/lub mieszkaniową” - czytamy w ogłoszeniu przetargowym. Łączna cena wywoławcza obu nieruchomości to 320 tys. złotych (plus podatek VAT).

Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działek do 31 grudnia 2024 roku i zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2026 roku. „Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ” - czytamy w ogłoszeniu przetargowym.