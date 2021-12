Ciepło z biomasy to podstawa

To blok na biomasę przy ul. Elektrycznej jest obecnie podstawowym źródłem ciepła w elektrociepłowni Energi Kogeneracja. Spółka, która produkuje około 80 procent energii cieplnej, potrzebnej mieszkańcom Elbląga, szuka obecnie dostawców biomasy na najbliższe trzy lata.

Blok na biomasę wytwarza energię cieplną przesyłaną do miejskiego systemu zarządzanego przez EPEC, dostarcza parę technologiczną dla browaru, produkuje też energię elektryczną.

- Dla niezagrożonej realizacji prowadzonej działalności Energa Kogeneracja poszukuje dostawców biomasy, z którymi zamierza zawrzeć kontrakty na okres 3 lat. Zakłada się, że dostawy biomasy będą realizowane głównie z obszaru Polski, jak również z Litwy i Ukrainy, Niemiec czy z Austrii. Firmy, z którymi EKO podpisze umowy będą miały dostarczyć łącznie 100 tys. ton pelletu rocznie. Dłuższe niż dotąd umowy mają z jednej strony przyciągnąć dostawców zainteresowanych stabilną współpracą z pewnym partnerem, z drugiej zaś zabezpieczą stabilną pracę bloku biomasowego BB20 na dłuższy okres – informuje Energia Kogeneracja w komunikacie do mediów.

Firmy mogą zgłaszać swoje oferty do 10 stycznia przyszłego roku. Wykonawca ma być wybrany do końca stycznia, bo umowa ma obowiązywać od 1 lutego 2022 roku do końca 2024 roku i dotyczyć dostaw pelletu ze słomy i drzewnego.

Jak już informowaliśmy, w EKO trwa budowa nowego systemu produkcji ciepła, zasilanego gazem, który będzie funkcjonował razem z kotłownią na biomasę.

- W końcowej fazie realizacji jest już kotłownia rezerwowo-szczytowa o mocy cieplnej 114 MWt. Nowy obiekt przechodzi obecnie próby funkcjonalne, w trakcie których dostarcza także ciepło na potrzeby elbląskiego systemu ciepłowniczego. W początkowej fazie przygotowań jest układ kogeneracyjnych silników gazowych o mocy cieplnej 30 MWt i elektrycznej 30 MWe. Zakończenie realizacji całego programu inwestycyjnego w Elblągu planowane jest na koniec 2025 roku – informuje Energa Kogeneracja.