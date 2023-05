Co dalej z budową elektrociepłowni EPEC

EPEC ma już pozwolenie na budowę elektrociepłowni przy ul. Dojazdowej, do końca maja być gotowa dokumentacja przetargowa. Ale na ogłoszenie przetargu trzeba będzie jeszcze poczekać...

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej chce zbudować elektrociepłownię opartą na trzech jednostkach wytwarzających w kogeneracji energię elektryczną (o mocy 4,45 MWe każdy) i ciepło (o mocy 4,5 MWt każdy).

– W ramach inwestycji planowany jest także akumulator ciepła o pojemności 1200 m sześc. oraz kocioł gazowy jako źródło rezerwowo-szczytowe o mocy około 5 MWt. Obiekt będzie przystosowany do trybu pracy ciągłej, tj. przez całą dobę pod 100% obciążeniem i będzie umożliwiać produkcję ciepła i energii elektrycznej - informuje w imieniu EPEC Małgorzata Pryśko-Grobelna z firmy Inntu, które pełni funkcję biura prasowego spółki. - Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu w elektrociepłowni gazowej, stanowi istotne wsparcie systemu elektroenergetycznego zwłaszcza w kontekście rozwoju źródeł OZE – możliwość wykorzystania wodoru. Nowe, stabilne źródło energii elektrycznej pozwoliłoby na rozwój gospodarczy sporej części Elbląga i okolicznych miejscowości – uważa przedstawicielka EPEC.

Jest już gotowy projekt budowlany inwestycji, EPEC uzyskał też pozwolenie na budowę. Do końca maja ma być zatwierdzony projekt techniczny inwestycji i dokumentacja przetargowa. Ale termin ogłoszenia przetargu może się przeciągnąć, bo w grę wchodzi uzyskanie dla inwestycji warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

- Pracujemy nad tym, by przyłączyć inwestycję do sieci wysokiego napięcia (110 kV). Jednak procedowanie wniosku to blisko 6 miesięcy. Dopiero po wydaniu warunków przyłączenia przez Energę Operator, będzie można podjąć dalsze działania dotyczące m.in. postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji - dodaje Małgorzata Pryśko-Grobelna.

Przypomnijmy, że EPEC, podobnie jako Energa Kogeneracja, zobowiązały się w umowie, że dokonają inwestycji w swoje źródła ciepła do końca 2025 roku.