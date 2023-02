Co dalej z byłym basenem przy Spacerowej?

W połowie roku ma być ogłoszony przetarg na rewitalizację części kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej. – Trwają prace przy przeprojektowaniu tej inwestycji – mówi wiceprezydent Janusz Nowak. Co zakładają?

Przypomnijmy, że elbląski samorząd otrzyma z rządowych funduszy 65 mln złotych dofinansowania na rewitalizację kąpieliska przy ul. Spacerowej. Inwestycja ma być realizowana na tzw. wojskowej części byłego akwenu tuż obok CRW Dolinka. Wizualizację projektu prezentowaliśmy na portElu wielokrotnie. Dokumentację projektową wykonała firma Architekci PL z Gliwic, która wygrała konkurs ogłoszony kilka lat temu przez prezydenta.

Wizualizacja inwestycji wykonana kilka la temu, teraz dokumentacja jest przeprojektowywana (Graf. Architekci PL)

- W tej chwili jesteśmy na etapie przeprojektowania dokumentacji, która została wcześniej wykonana. Otrzymaliśmy na inwestycję duży grant, ale niewystarczający do tego, by zrealizować pierwotną koncepcję. Po zmianach będą zachowane wszystkie funkcje obiektu, czyli m.in. rwąca rzeka, zjeżdżalnie, baseny mniejsze, większe, miejsce do leżakowania, boiska, ale o jedną trzecią zmniejszy się lustro wody – mówi Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga. – Mamy dużo mniej pieniędzy w budżecie niż potrzeba na zrealizowanie pierwotnego projektu, a to, co obecnie zmieniamy, będzie wystarczające, by mieszkańcy mogli korzystać z basenu, tym bardziej że pozostaje nam jeszcze druga duża niecka, która może być w przyszłości przez kolejnych włodarzy również zagospodarowana - dodaje wiceprezydent.

W tym roku na prace związane z rewitalizacją basenu przy ul. Spacerowej zabezpieczono w budżecie miasta 1,4 mln złotych. Władze miasta szacują, że na całą inwestycję (już po przeprojektowaniu) będzie potrzeba ponad 73 mln złotych. Wiceprezydent Janusz Nowak w rozmowie z naszą redakcją przyznał, że przetarg na rewitalizację części wojskowej byłego kąpieliska ma być ogłoszony w połowie roku. Po otwarciu ofert od zainteresowanych wykonawców okaże się, jakie będą rzeczywiste koszty inwestycji.

- Mam nadzieję, że w cyklu dwuletnim uda się tę inwestycję zrealizować – dodaje wiceprezydent Nowak.