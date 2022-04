Co dalej z Porta Mare na Wyspie Spichrzów

Wiosną ma ruszyć budowa kompleksu kamienic biurowo-usługowych Porta Mare na Wyspie Spichrzów. To ma być efekt programu „Fabryka” realizowanego przez spółkę powołaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu i władze Elbląga. Na jakim etapie jest ten projekt?

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku Operator ARP, spółka-córka Agencji Rozwoju Przemysłu odpowiedzialna za inwestycję na Wyspie Spichrzów, informowała o uzyskaniu od wojewody pozwolenia na budowę i zapowiedziała, że wiosną 2022 r. ruszą prace.

- Na ogłoszony przez spółkę przetarg na realizację prac wpłynęło kilka ofert. Ponieważ przewyższają one założony budżet, zdecydowano się na negocjacje cenowe, które są obecnie prowadzone. Myślę, że w ciągu kilku, kilkunastu dni zostaną one zakończone – informuje Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga. - Jeżeli strony dojdą do porozumienia, umowa na realizację będzie podpisana i budowa wystartuje. Równolegle przygotowujemy się do naszej części inwestycji, dotyczącej budowy nabrzeża na odcinku od mostu kardynała Wyszyńskiego aż do Ośrodka Sportów Wodnych Fala. Jesteśmy na etapie przygotowania projektu, trwają konsultacje i uzgodnienia. Chcielibyśmy, by nowe nabrzeże od strony Wyspy Spichrzów było funkcjonalne i bardzo ładne. Na plac budowy chcemy wejść tak szybko jak to będzie możliwe, by równolegle można było oddać do użytku zarówno biurowiec jak i nabrzeże – dodaje wiceprezydent.

Do budżetu miasta wpłynęło już 30 mln złotych dofinansowania na budowę nabrzeża z rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

- Widzimy, że te 30 mln może nam nie wystarczyć na całość planowanego nabrzeża. Na pewno wystarczy na część, gdzie będzie biurowiec Porta Mare i na odcinek w kierunku mostu Wyszyńskiego. Chcemy zrobić jak najwięcej się da za tę kwotę – dodaje Janusz Nowak.

Przypomnijmy, że Porta Mare ma być kompleksem siedmiu kamienic przy ul. Warszawskiej, nawiązujących do zabytkowej starówki i historycznej zabudowy tego obszaru. W sumie ma mieć ok. 10 tys. m kw. powierzchni do wynajęcia: biurowej, pod handel i usługi oraz działalność aparthoteli.

- Jestem przekonany, że Porta Mare nie tylko da impuls rozwojowy Elblągowi i ściągnie do miasta firmy, które ulokują tu swoje oddziały, ale także będzie służyć wszystkim mieszkańcom. Jeśli chodzi o przestrzenie biurowe będą to elastyczne, łatwe do przearanżowania powierzchnie, które będą oferowały zróżnicowane rozwiązania dla najemców. Od klasycznych gabinetów przez biura typu open space, przestrzenie coworkingowe, sale konferencyjne, sale focusowe po wirtualny adres. Dlatego dobrze będzie się tu czuł także młody, stawiający pierwsze kroki lokalny biznes. Z kolei partery, w których ulokują się usługi i handel będą atrakcyjną ofertą dla elblążan odwiedzających centrum miasta – przekonywał jeszcze w listopadzie ubiegłego roku Mariusz Domeradzki, prezes zarządu Operator ARP.

Budowa nabrzeża i biurowca ma się zakończyć w 2023 roku.

Wysłaliśmy również pytania w sprawie inwestycji na Wyspie Spichrzów do spółki ARP Operator. Czekamy na odpowiedzi.