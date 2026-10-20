Co dzieje się na Moście Wyszyńskiego

Remont Mostu Kardynała Wyszyńskiego przebiega zgodnie z harmonogramem. Przeprawa będzie wyłączona z ruchu do maja, a jej modernizacja będzie kosztować 11,3 mln zł. Zobacz zdjęcia.

Prace na Moście Kardynała Wyszyńskiego realizuje firma STRABAG, potrwają osiem miesięcy. - W pierwszym etapie wykonawca musi zabezpieczyć wszystkie instalacje gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Widać już elementy tymczasowej konstrukcji, która zapewni ciągłość dostaw na czas demontażu obecnego przęsła mostu – informują władze miasta.

Wykonawca wzmocni konstrukcję mostu, przebuduje jego przyczółki, naprawi i zabezpieczy elementy betonowe, wymieni nawierzchnię, izolację, odwodni obiekt, a także zmodernizuje bariery i balustrady oraz oświetlenie.

Całość ma kosztować 11,3 mln zł, na czas prac most jest wyłączony z użytku, a przeprawa przez rzekę odbywa się w stronę miasta przez most tymczasowy (kosztujący 3 mln zł), a na wyjeździe z miasta przez Most Niski. Objazdy mają obowiązywać do maja przyszłego roku.