UWAGA!

Co dzieje się na Moście Wyszyńskiego

 Elbląg, Co dzieje się na Moście Wyszyńskiego
(fot. Anna Dembińska)

Remont Mostu Kardynała Wyszyńskiego przebiega zgodnie z harmonogramem. Przeprawa będzie wyłączona z ruchu do maja, a jej modernizacja będzie kosztować 11,3 mln zł. Zobacz zdjęcia.

Prace na Moście Kardynała Wyszyńskiego realizuje firma STRABAG, potrwają osiem miesięcy. - W pierwszym etapie wykonawca musi zabezpieczyć wszystkie instalacje gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Widać już elementy tymczasowej konstrukcji, która zapewni ciągłość dostaw na czas demontażu obecnego przęsła mostu – informują władze miasta.

Wykonawca wzmocni konstrukcję mostu, przebuduje jego przyczółki, naprawi i zabezpieczy elementy betonowe, wymieni nawierzchnię, izolację, odwodni obiekt, a także zmodernizuje bariery i balustrady oraz oświetlenie.

Całość ma kosztować 11,3 mln zł, na czas prac most jest wyłączony z użytku, a przeprawa przez rzekę odbywa się w stronę miasta przez most tymczasowy (kosztujący 3 mln zł), a na wyjeździe z miasta przez Most Niski. Objazdy mają obowiązywać do maja przyszłego roku.


A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Co dzieje się na Moście Wyszyńskiego
Co dzieje się na Moście Wyszyńskiego
Co dzieje się na Moście Wyszyńskiego
Co dzieje się na Moście Wyszyńskiego

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama