Co jest prywatne w porcie

Kto jest właścicielem prywatnych gruntów w Elblągu leżących w granicach portu? Przeanalizowaliśmy dane, dostępne w miejskim portalu mapowym.

Port to obszar około 470 hektarów. Jego granice ustalił minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (ostatnie rozporządzenie z 2013 roku), 70 procent terenów znajduje się w Elblągu, pozostałe w gminie wiejskiej Elbląg. Jak wygląda struktura własności w granicach Elbląga? 30 procent gruntów należy do samorządu, 24 procent do Skarbu Państwa, a 46 procent jest prywatna.

Postanowiliśmy sprawdzić, zachęcani przez Czytelników w komentarzach pod artykułami na temat portu, kto dokładnie jest właścicielem poszczególnych prywatnych nieruchomości. Taką analizę może zresztą przeprowadzić każdy chętny, odwiedzając portal mapowy miasta, dostępny tutaj.

Zaczynamy od lewego nabrzeża (patrząc w kierunku północnym), czyli od strony ul. Radomskiej (okolice Bielnika) i przesuwamy się w stronę starówki. Prywatną własnością są niezabudowane dzisiaj grunty, naprzeciwko planowanej obrotnicy dla statków, o powierzchni 7 hektarów, należące do spółki Janmor Stocznia Jachtowa. Przy ul. Radomskiej swoją działkę o powierzchni 0,56 ha ma też spółka Chemia, na której znajdują się m.in. magazyny oraz spółka Terminal Portowy, która na dwóch działkach o łącznej powierzchni prawie 0,8 ha zajmuje się handlem węglem. Na wysokości ul. Stawidłowej dwie działki o łącznej powierzchni 0,25 ha należą do osób fizycznych, w sąsiedztwie swój grunt o powierzchni 0,10 ha ma również Centrobud. Prywatną własnością, należącą do osób fizycznych, jest też kilka garaży, jakie stoją w pobliżu rzeki na wysokości ul. Stawidłowej. Dane osób fizycznych nie są w portalu mapowym dostępne ze względu na przepisy RODO.

Teren między mostami w granicach portu jest w większości miasta. Prywatną własnością – a konkretnie parafii polskokatolickiej – jest działka o pow. 600 m kw., na której znajduje się świątynia. Są tu też dwie prywatne działki osób fizycznych o łącznej powierzchni 2,1 tys. m kw.

Ostatnimi prywatnymi działkami po tej stronie rzeki są: grunt (ponad 320 m kw.) pod Specjal Pubem, należący do Grupy Żywiec oraz działki o łącznej powierzchni 0,6 ha, na których powstają kamienice Porta Mare. Spółkę o tej nazwie utworzyło miasto i Agencja Rozwoju Przemysłu, samorząd przekazał ten grunt spółce aportem.

Przechodzimy na prawe nabrzeże i przesuwamy się w stronę Nowakowa. Na wysokości ul. Dojazdowej w granicach portu prywatne działki (położone w znacznej odległości od nabrzeży) należą do firm: Technosan (pięć działek, w sumie 0,7 ha), A&M Knedler (trzy działki, w sumie 0,23 ha), PHU Duet (0,63 ha).

Kolejną prywatną nieruchomością są dwie działki Żeglugi Gdańskiej przy Moście Niskim (w sumie 0,55 ha), na których do niedawna istniała tawerna Tortuga. Kilka miesięcy temu budynek wyburzono, mają tutaj powstać kamienice z mieszkaniami.

Czas na największych komercyjnych właścicieli działek w granicach portu. To spółka GE Power, która posiada 14 hektarów gruntów (ul. Stoczniowa, Niska i Dolna), sprywatyzowanych jeszcze za czasów ABB Zamech Ltd., czyli na początku lat 90. Kolejne 3,6 hektara to własność firmy STOKOTA, produkującej cysterny. Warto dodać, że wiele istniejących na tym terenie firm posiada grunty w użytkowaniu wieczystym, ale ich właścicielem jest samorząd.

Port w Elblągu podzielony jest na cztery strefy. To grafika z dokumentu przygotowanego na zlecenie Urzędu Morskiego w 2019 roku

Teren po byłej stoczni Elbląg przy ul. Browarnej (działki o powierzchni 1,5 ha) to własność osób fizycznych, dlatego ze względu na RODO portal mapowy nie podaje szczegółowych danych. Podobnie jest z gruntami o pow. 1,6 ha, leżącymi przy ul. Grażyny.

Mijając most Unii Europejskiej i most kolejowy dochodzimy do elewatorów zbożowych. I tutaj jest podobna sytuacja jak z gruntami w okolicy ul. Stoczniowej i Niskiej. Terenem o powierzchni 2,7 ha, na którym są elewatory, włada spółka Viterra Silos (jest nabywcą części - 0,3 ha), ale właścicielem jest Skarb Państwa.

Terenem przy Bryzie (1,4 ha) włada Grupa Żywiec, właścicielem jest Skarb Państwa. 13,5 hektara na tych samych zasadach „należy” do spółki Skarbu Państwa Energa Kogeneracja, gdzie znajduje się elektrociepłownia czy też 1,3 ha „należy” do PKP (infrastruktura kolejowa). Na podobnych zasadach z gruntów na swoją działalność od strony ul. Pilawskiej i Mazurskiej korzystają firmy Krismar, Home Concept czy Cleaner oraz Energa Operator (0,34 ha).

Kolejne działki wzdłuż ul. Mazurskiej (od wysokości al. Odrodzenia do ul. Kwiatkowskiego) należą do osób fizycznych. To w sumie 7,7 hektara. Nieruchomością o powierzchni 2,3 ha dysponuje Halex spółka komandytowa. Tuż obok znajduje się 1,5-hektarowa działka firmy Trans-Ser, która swoją działalność prowadzi w byłej siedzibie Elbląskich Zakładów Mięsnych, jaka była tu zbudowana na początku lat 2000. po likwidacji lokalizacji przy ul. Żeromskiego i budowie tam marketu. A ostatnimi prywatnymi nieruchomościami przed granicami miasta są działki należące do firmy Meble Wójcik. To w sumie 12,5 ha gruntu w tej części miasta.

Dodajmy, że większość nabrzeży, przy których mogłyby cumować statki należy albo do samorządu albo Skarbu Państwa.