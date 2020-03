Co nowego w sprawie elbląskiego ciepła

Cztery firmy wystartowały w przetargu na budowę trzech nowych kotłów wodnych zasilanych gazem, które przy ul. Elektrycznej chce zbudować Energa Kogeneracja. Firma zaplanowała na ten cel 62,7 mln złotych. Wyłoniła też wykonawcę, który zwiększy moc bloku na biomasę.

Otwarcie z ofert w przetargu na budowę kotłów wodnych (mają zastąpić dotychczasowe kotły węglowe) ze względu na epidemię koronawirusa odbyło się on-line. Swoje oferty wysłały Erbud Industry z Torunia (wycena 90 mln zł), Energotechnika – Energorozruch z Gliwic (68,7 mln zł), Budimex z Warszawy (100,8 mln zł) i Mostostal Warszawa (96,4 mln zł). Komisja przetargowa zajęła się już analizą ofert i wyniki tego postępowania powinniśmy poznać w ciągu najbliższych tygodni. Wiadomo, że EKO wyceniła prace przy tej inwestycji na 62,7 mln złotych.

Kotły wodne to jeden z etapów modernizacji elektrociepłowni przy ul. Elektrycznej, która jest w sumie szacowana na ponad 240 mln złotych. Same kotły miałyby być gotowe do 2021 roku, a trzy lata później miałby powstać dodatkowy układ pięciu silników gazowych. EKO zastrzegła już wcześniej, że tych inwestycji nie rozpocznie, dopóki nie będzie miała nowej umowy z EPEC na dostawy ciepła dla elblążan.

Spółka Grupy Energa nie będzie za to czekać ze zwiększeniem mocy kotła na biomasę z 30 na 42 megawaty. Wyłoniła już wykonawcę przetargu w tej sprawie, gdzie jedynym oferentem była firma EKOL Energo z Czech. Jak się dowiedzieliśmy, umowa opiewająca na 7,8 mln złotych już została podpisana. Pytanie tylko, czy w obliczu pandemii i zamknięcia granic, czeska firma będzie w stanie ją zrealizować w terminie, czyli końca września tego roku. Zapytaliśmy o to biuro prasowe Grupy Energa. Czekamy na odpowiedź.

Tymczasem władze miasta na razie nie mogą podjąć decyzji, który z dwóch modeli zaopatrzenia Elbląga w ciepło wybiorą. EKO czy EPEC? Decyzja miała zapaść 19 marca na sesji Rady Miejskiej, ale z powodu pandemii została ona odwołana. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że prezydent, EPEC i EKO wrócili do negocjacji w sprawie nowej umowy na dostawy ciepła. Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do ratusza, czekamy na odpowiedź. Przypomnijmy, że przedstawiciele EKO poinformowali wcześniej prezydenta, że z ich perspektywy nowa umowa powinna być podpisana do końca marca.