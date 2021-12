Co nowego w sprawie osiedla na Malborskiej?

Prezydent Elbląga zakończył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy osiedla przy ul. Mielczarskiego i Malborskiej. Przypomnijmy, że w przetargu ogłoszonym przez władze miasta inwestor – firma z Gdańska - wylicytował tę działkę za 5,4 mln złotych.

Teren, na którym ma powstać osiedle, nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, co oznacza, że pozwolenie na budowę będzie wydane na podstawie tzw. warunków zabudowy, uwzględniających najbliższe sąsiedztwo. Inwestor wystąpił już do ratusza z wnioskiem o wydanie tzw. decyzji środowiskowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

- W planach mamy 3-etapową budowę nowoczesnego osiedla z około 290 lokalami. W ramach I etapu planujemy wybudować budynki 5-7 kondygnacyjne. Aby nasz projekt w pełni współgrał z otoczeniem, inwestycja będzie charakteryzowała się nieogrodzonym, ogólnodostępnym, zielonym dziedzińcem. W ramach projektu przewidujemy punkty handlowo-usługowe zlokalizowane na parterze. W planach mamy także realizację ogólnodostępnego parkingu na terenie miasta oraz rewitalizację terenu położonego wzdłuż rzeki – informował nas jeszcze w sierpniu ubiegłego roku Robert Maraszek, wiceprezes zarządu Inpro SA, która kupiła ten teren od miasta w przetargu.

- W budynku A projektowanych jest 5 i 6 kondygnacji mieszkalnych, zlokalizowanych nad kondygnacją parteru. W budynku B, podzielonym na dwie bryły mieszkalne (2 sekcje), projektowanych jest po 6 kondygnacji mieszkalnych zlokalizowanych nad kondygnacją parteru, a w budynku C projektowanych jest 6 i 11-12 kondygnacji mieszkalnych zlokalizowanych nad kondygnacją parteru. Koncepcja zakłada kształtowanie wysokościowe brył poprzez narastającą liczbę kondygnacji od strony północnej w kierunku części południowej, tak aby nowo projektowana zabudowa stała się harmonijnym urbanistycznie łącznikiem między istniejącą zabudową po stronie północnej i południowej, kształtującym spójną sylwetę dzielnicy od strony ul. Malborskiej. Dodatkowo projektuje się budynek garażu wielostanowiskowego G4 o 3 kondygnacjach – uzupełnia Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu, cytując dane z wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Na terenie całej inwestycji ma powstać do 300 miejsc parkingowych, w większości wewnątrz budynków. Ma powstać też spora część spacerowa.

Tak ten teren wygląda dzisiaj (fot. Michał Skroboszewski)

„Nowa przestrzeń spacerowa o ograniczonej dostępności kołowej (przejazd awaryjny) przeplatana będzie enklawami zieleni z wyposażeniem rekreacyjno-sportowym, małą architekturą, oświetleniem terenu i podświetleniem zieleni. Prowadzić będzie ona do otwartego placyku usługowego zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku osiedla, kształtowanego przez uzupełniającą funkcję usługową w parterach (trzy lokale usługowe)” – czytamy we wniosku inwestora. - „Łącznik funkcjonalny między przestrzenią publiczną a półprywatnym dziedzińcem osiedlowym realizowany jest poprzez akcent szerokich schodów zewnętrznych zaprojektowanych jako rodzaj wertykalnego placu, z ukształtowanymi miejscami do siedzenia i kompozycją zieleni. Schody prowadzą na podniesiony dziedziniec, zlokalizowany na stropach parterów trzech budynków, stanowiący przestrzeń spacerową, odpoczynku, placu zabaw, przyogródków mieszkaniowych i zieleni osiedlowej oraz pawilon integracji mieszkańców.”

Prezydent Elbląga właśnie zakończył postępowanie administracyjne w sprawie wniosku inwestora o wydanie decyzji środowiskowej. Decyzja jeszcze nie została wydana, a t dokument niezbędny do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Dodajmy, że inwestor planuje rozpoczęcie budowy osiedla przy ul. Mielczarskiego i Malborskiej w przyszłym roku.