Czas na remont Dolinki

Wykonawca modernizacji parku Dolinka już wjechał na plac budowy. Prace ziemne rozpoczną się przyszłym tygodniu. Do października przyszłego roku inwestycja ma być gotowa.

Co ma się zmienić w parku Dolinka? Na dziewięciu hektarach powstanie miejsce do wypoczynku i rekreacji dla poszczególnych grup wiekowych – od dzieci po seniorów. Zostanie zamontowanych około 70 różnego rodzaju urządzeń, m.in. domki, labirynty, huśtawki, zestawy wspinaczkowe, hamaki, trampoliny, zjazdy linowe i zjeżdżalnie, siłownie plenerowe, leżaki, stoły piknikowe, grille. Powstaną dwie plaże nad Kumielą, nowe ścieżki pieszo-rowerowe o łącznej długości 5 km, odnowiony ma też być amfiteatr na 253 miejsca. Całość będzie monitorowana przez 32 kamery podłączone do miejskiego monitoringu.

- Mamy już urządzone zaplecze budowy, zasilane w energię i wodę. Wytyczony został pas dojazdowy od ul. Moniuszki. Takie wjazdy na teren budowy będą w sumie trzy: od Moniuszki, od Górnośląskiej i od Kościuszki. W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace związane z przebudową nawierzchni alejek, rozbiórką amfiteatru. Wjedzie ciężki sprzęt, teren zostanie zabezpieczony. Dokładny harmonogram działań ustalimy w czasie rady budowy w tym tygodniu. Wejścia do parku zostaną oznaczone jako teren budowy. Liczę na zrozumienie mieszkańców, robimy to przecież dla nich – mówiła podczas dzisiejszego posiedzenia komisji gospodarki miasta Elżbieta Gieda, dyrektor departamentu inwestycji Urzędu Miejskiego.

Wykonawca – elbląska firma Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Markiewicz - ma czas do października na przeprowadzenie wszystkich prac. - Znając tego wykonawcę i jego możliwości, przy sprzyjającej pogodzie, będziemy robić wszystko, by oddać park jak najszybciej. Liczymy, że te termin będzie skrócony.

W ratuszu nadal trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem firmy, która dostarczy wyposażenie poszczególnych stref rekreacyjnych. - 12 października otworzyliśmy oferty. Wpłynęły trzy, ale dwie po terminie. Firma ze Szczytna, która złożyła ofertę w terminie, składa obecnie wyjaśnienia do komisji i mamy nadzieję, że jeszcze w grudniu podpiszemy tę umowę – dodała Elżbieta Gieda.

Całość inwestycji to koszt ok. 12 mln złotych, z czego 9 milionów elbląski samorząd pozyskał z funduszy unijnych.