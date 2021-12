Czekają nas wysokie podwyżki prądu i gazu

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił w piątek, 17 grudnia, taryfy obowiązujące w roku 2022. Ceny prądu wzrosną od stycznia o ok. 24 proc., a ceny gazu o ok. 50 proc. URE decyzję tłumaczy wzrostami na giełdach.

Energia elektryczna

Średni wzrost taryf sięga 37 proc., ale przełoży się to na nieco mniejszy wzrost widoczny na rachunkach. Wedle szacunków URE gospodarstwa domowe zapłacą za prąd w 2022 roku średnio o 24 proc. więcej - napisał w komunikacie URE. Oznacza to podwyżkę miesięczną średnio o 21 zł.

- Wysokie hurtowe ceny energii oraz koszty zakupu praw do emisji CO2 głównymi przyczynami wzrostu naszych rachunków. Jeszcze w listopadzie 2020 r. cena energii w kontraktach terminowych oscylowała na poziomie 242 zł/MWh, by w listopadzie br. osiągnąć poziom 470 zł/MWh. Ceny te obecnie nadal rosną. Drugim czynnikiem znacząco przekładającym się na ceny energii w Polsce, są koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2). Nasza energetyka w większości oparta jest bowiem na tym paliwie. Koszty uprawnień w okresie od maja 2019 r. do listopada br. wzrosły od 100 do 310 zł za tonę i obecnie nadal rosną – wyjaśnia Urząd Regulacji Energetyki.

Gaz

Od stycznia wzrosną także ceny gazu. Najmniej skutki podwyżek odczują te osoby, które mają w domach gazowe kuchenki (ceny wzrosną o 9 procent), właściciele ogrzewania gazowego powinni mocniej złapać się za portfele (podwyżka o 54 proc.).

Grafika Urzędu Regulacji Energetyki

- Od początku 2021 r. obserwujemy znaczny wzrost cen gazu ziemnego w całej Europie. Dla przedsiębiorstw zajmujących się jego sprzedażą na rynku detalicznym przekłada się to na wzrost kosztów pozyskania tego paliwa, co oznacza wzrost cen gazu po jakich oferowany jest gaz odbiorcom. Właśnie utrzymujący się wzrost cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która stanowi podstawowe źródło pozyskania tego paliwa przez PGNiG OD, jest głównym powodem wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych – wyjaśnia URE i tłumaczy, że podwy żki byłyby wyższe gdyby nie „nowe szczególne rozwiązanie”.

- Umożliwiające rozłożenie podwyżki cen gazu na trzy kolejne lata, co ograniczyło wzrost cen gazu w taryfie PGNiG OD na 2022 rok – dodaje URE.

