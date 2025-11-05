Oszustwo na... zespół muzyczny

Każdy może paść ofiarą oszustwa a czasem te historie bywają, aż niewiarygodne. Opisując tę sytuację chciałbym uprzedzić, że choć jest ona nieprawdopodobna a nawet momentami komiczna to jest też prawdziwa osoba, która padła ofiarą tego oszustwa. Nie jest naszym celem ośmieszenie tej osoby a jedynie zwrócenie uwagi na całą sytuację i metodę jaką wykorzystali oszuści. Choć nieprawdopodobna to jednak okazała się skuteczne. Warto o tym pamiętać gdy z nami skontaktuje się „ktoś znany”.

Pewna kobieta weszła w internetowy kontakt z członkami znanego zespołu muzycznego o międzynarodowej sławie. Kobieta pisała z nimi a nawet zaprzyjaźniła się w pewien sposób. Relacja była na tyle otwarta, że ci dzielili się z nią swoimi problemami a nawet tym, że ktoś przebywa na leczeniu w szpitalu. Dzielili się nawet zdjęciami ze szpitala. Jako, że kobieta była fanką zespołu poproszono ją o przesłanie pieniędzy, które miały wspomóc wokalistów bo wiadomo… nie zawsze jest się na samym szczycie.

Przez kilka miesięcy kobieta wysyłała im zdjęcia tzw. karty podarunkowe gdzie mogli wykorzystać prezentowy kod. Ci, aby się zrewanżować postanowili zaprosić kobietę do siebie a nawet wysłać po nią prywatny odrzutowiec. Ta musiała tylko zapłacić za paliwo, co uczyniła oraz opłacić pilota, no bo przecież ktoś musi taki samolot prowadzić - co też zrobiła. Kobieta nie była podatna na ostrzeżenia swojego partnera, który twierdził, że na pewno jest to oszustwo a zdjęcia które dostaje są wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Dopiero gdy kobieta pojechała na lotnisko i… nie doczekała się prywatnego odrzutowca, dotarło do niej, że padła ofiarą oszustów. Ofiara łącznie oddała oszustom kwotę blisko 30 tysięcy złotych.

Historia nieprawdopodobna? Tak, ale jak pokazuje życie możliwa do zrealizowania. I jeszcze raz podkreślam, opisujemy ją po to by ostrzec innych o takich sytuacjach.