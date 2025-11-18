Czterech chętnych na dokumentację przebudowy byłej remizy

Cztery firmy zgłosiły się w postępowaniu dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej przebudowy byłej remizy przy Bema 17. Docelowo ma tam powstać m. in. przestrzeń biurowa.

Przypomnijmy. Samorząd pod koniec października ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku przy ul. Bema w Elblągu, gdzie jeszcze niedawno funkcjonowała remiza. Budynek ma być przeznaczony na „potrzeby biurowe”. Planowane są takie roboty budowlane i konstrukcyjne jak rozbiórki elementów w części nadziemnej oraz demontaż instalacji gazowej, wymiana lub modernizacja posadzek, naprawa izolacji przeciwwilgociowej etc.

Jak już pisaliśmy, wykonawca ma przygotować dawną remizę do zmiany funkcji użytkowej pomieszczeń, zgodnie z warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi. Mowa o przebudowie pomieszczeń, wykonaniu nowych otworów okiennych i drzwiowych, naprawie dachu, dociepleniu dachów i stropodachów, budowie windy dla osób ze specjalnymi potrzebami, robotach wykończeniowych i malarskich itd. Planowane są także roboty dotyczące instalacji elektrycznych, p.poż, sanitarnych...

- W rozwiązaniach projektowych należy przewidzieć urządzenia wykorzystujące energię wytworzoną z odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiających wytwarzanie energii z takich źródeł, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej efektywności energetycznej – czytamy w dokumentacji.

Wnętrze budynku w 2024, fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Wykonawca ma też przygotować projekt zagospodarowania terenu przy budynku, uwzględnić małą architekturę etc. W samym budynku mają funkcjonować liczne pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze, kuchenne, szatnie, toalety, natryski, sala do ćwiczeń i inne. Przewidywane jest też m. in. utworzenie sali na 100 osób.

Kryteria, które są brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.) i doświadczenie projektanta (40 proc.). O planach zagospodarowania dawnej remizy pisaliśmy m. in. w lutym tego roku.

- Jesteśmy po inwentaryzacji, przygotowujemy się do opracowania dokumentacji remontu. Mamy pewien plan. Wstępnie chcielibyśmy pomyśleć o miejscu spotkań dla młodych i Centrum Obsługi Organizacji Pozarządowych – wyjaśniał Michał Missan, prezydent Elbląga podczas konferencji prasowej. W linkowanym materiale znajduje się więcej informacji o dotychczasowych losach budynku po przeprowadzce strażaków na Łęczycką.

Przyjrzyjmy się poszczególnym ofertom. Firma CORCAD Sp. z o.o. z Pasłęka za swoje usługi oczekuje niespełna 597 tys. zł; 7S GROUP Sp. z o.o. Sp. k. z Wrocławia nieco ponad 576 tys. zł, P.H.U. TAROS Tadeusz Rostkowski z Gdańska nieco ponad 413 tys. zł, COMPLEX INVESTMENT SP. Z O.O. z Bydgoszczy niespełna 1 mln 95 tys. zł.

Teraz nad ofertami pochylą się urzędnicy.