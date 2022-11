Czynszówki powstają przy Wiejskiej

W grudniu ma być ogłoszony przetarg na budowę kolejnego budynku Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Wiejskiej. Elbląg otrzymał na ten cel państwowe dofinansowanie. Na pierwszym budynku już zawisła wiecha, pierwsi lokatorzy wprowadzą się w lipcu. Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj (21 listopada) władze Elbląga zaprosiły dziennikarzy na plac budowy przy ul. Wiejskiej, by pokazać postęp prac przy pierwszym budynku ETBS.

- Jego koszt to 19,6 mln złotych, z czego 8,5 mln to dofinansowanie z rządowego Funduszu Wspierania Budownictwa i z Funduszu Dopłat. Wychodzi około 320 tys. złotych średnio za jedno mieszkanie, więc koszt jest zbliżony do cen rynkowych. Trwają prace dotyczące przygotowań do budowy drugiego budynku, na który dostaliśmy jeszcze większe dofinansowanie, bo prawie 9 mln zł – mówił Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Budowa pierwszego budynku, z 60 mieszkaniami, ma się zakończyć pod koniec maja, pierwsi lokatorzy wprowadzą się w lipcu. - Mieszkania są już rozdzielone, w tej chwili będą zbierane wnioski na rozdział mieszkań w drugim budynku – dodaje wiceprezydent.

- Realizacja zakończy się w terminie. Dojechały właśnie okna, będą wkrótce wstawiane, a budynek docieplony. Wewnątrz już rozprowadzane instalacje, są kładzione tynki w piwnicach i po kolei kondygnacja za kondygnacją będą te mieszkanie wykańczane – dodaje Agnieszka Nowińska, prezes ETBS. - Mamy już praktycznie spięte finansowanie drugiego budynku i liczę na to, że w grudniu będzie ogłoszony przetarg na jego realizację. [foto]

- Realizowaliśmy budynki TBS dla Olsztyna, Malborka, teraz dla Elbląga. Wszystkie prace idą zgodnie z harmonogramem. Myślę, że wystartujemy także w przetargu na drugi budynek – mówi

z kolei Anna Szymczak, prezes IPB.

Mieszkania przy Wiejskiej to tzw. czynszówki. Lokatorzy nie będą ich właścicielami, ale najemcami. Stawka za metr kwadratowy powierzchni w budynku przy ul. Wiejskiej ma wynieść ok. 13 złotych, do tego dochodzi koszt mediów.

- To budynek energooszczędny. Doprojektowaliśmy do niego fotowoltaikę, by zasilać wszystkie części wspólne oraz oświetlenie zewnętrzne. Chcemy jak najbardziej obniżyć koszty eksploatacji. Chcę także przypomnieć, że oba budynki przy ul. Wiejskiej zostały wprowadzone do programu „Mieszkanie Plus”, co oznacza, że czynsze – przy określonych progach dochodowych – będą dofinansowane z budżetu Ministerstwa Rozwoju – mówi Agnieszka Nowińska.

Na 60 mieszkań w pierwszym budynku ETBS podania złożyło 108 osób. - Spodziewamy się, że na drugi budynek zainteresowanie będzie podobne – dodaje prezes ETBS.