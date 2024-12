Deweloper chce budować przy Robotniczej

(fot. materiały inwestora, wizualizacja Atelier Hoffmann)

Czy przy ul. Robotniczej powstanie wielorodzinny budynek mieszkalny na bazie ustawy lex deweloper? Do ratusza wpłynął właśnie wniosek od inwestora w tej sprawie, do którego uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy. Decyzja w sprawie zgody na lokalizację inwestycji należy do Rady Miejskiej w Elblągu. Zobacz wizualizację.

Budynek miałby powstać na trzech działkach znajdujących się przy skrzyżowaniu ul. Robotniczej z Obrońców Pokoju, w sąsiedztwie starej pętli tramwajowej. Ma mieć do 5 kondygnacji i od 25 do 33 mieszkań. Hala garażowa ma liczyć do 20 miejsc, mają być też 22 miejsca postojowe naziemne i cztery miejsca dodatkowe dla osób z niepełnosprawnościami. - Na terenie inwestycji zaplanowano wiatę na rowery i wózki w części północnej działki. Przy wiacie zaplanowano zewnętrzne miejsca parkingowe. Budynek obsługiwany przez windę osobową, dzięki czemu całość obiektu jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na lokalizację działki i bliską odległość do parku Modrzewie oraz parku Kajki, w których znajdują się ogólnodostępne place zabaw oraz kolejnemu ogólnodostępnemu placowi zabaw na zapleczu budynku przy ul. Robotniczej 242, odstąpiono od realizacji takiego terenu w obszarze planowanej inwestycji – informuje inwestor, którym jest elbląska firma MS Invest. Przy artykule przedstawiamy wizualizację inwestycji. Ze szczegółami wniosku inwestora można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. W ciągu 21 dni można składać uwagi do tego wniosku, albo w formie elektronicznej dua@umelblag.pl lub w formie pisemnej na adres Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1. Opinie w tej sprawie wydadzą również uprawnione instytucje, jak Zarząd Dróg czy Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Następnie wniosek trafi pod obrady Rady Miejskiej i to ona w formie uchwały jest uprawniona do wyrażenia zgody na lokalizację tej inwestycji.

RG