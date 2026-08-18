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Deweloper chce tu zbudować mieszkania

 Elbląg, Na tych zaznaczonych działkach miałoby powstać osiedle. Mapa pochodzi z wyszukiwarki Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Na tych zaznaczonych działkach miałoby powstać osiedle. Mapa pochodzi z wyszukiwarki Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Czy przy ul. Lubelskiej powstaną trzy budynki wielorodzinne? Wniosek o pozwolenie na budowę, połączoną z rozbiórką istniejących tu zabudowań, złożył jeden z deweloperów.

Wniosek do elbląskiego ratusza dotyczy zabudowy czterech działek, o łącznej powierzchni 10 tysięcy metrów kw., które znajdują się na osiedlu Nad Jarem. To teren sąsiadujący z ulicą Lubelską i Korczaka, gdzie istnieje zabudowa jednorodzinna. Deweloper – Włodzimierz Powązka (właściciel firmy EL INVEST Development) – chce tutaj zbudować trzy budynki wielorodzinne wraz z potrzebną infrastrukturą, rozbierając istniejący na jednej z działek dom. Właścicielami nieruchomości są osoby fizyczne. Wniosek został złożony kilka dni temu, twa jego rozpatrywanie przez urzędników.

Co ciekawe, ten sam inwestor w tym roku dwukrotnie ubiegał się u władz miasta o zgodę na lokalizację inwestycji w ramach ustawy lex deweloper na sąsiednich działkach, znajdujących się między al. Jana Pawła II i Ogólną. Pierwszy wniosek wycofał w kwietniu tuż przed sesją Rady Miejskiej i złożył go ponownie już poprawiony – z mniejszą liczbą mieszkań (do 110). Na czerwcowej sesji radni nie zgodzili się jednak na taką wersję inwestycji i wniosek dewelopera został odrzucony.

 

 

RG

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