Deweloper chce tu zbudować mieszkania

Czy przy ul. Lubelskiej powstaną trzy budynki wielorodzinne? Wniosek o pozwolenie na budowę, połączoną z rozbiórką istniejących tu zabudowań, złożył jeden z deweloperów.

Wniosek do elbląskiego ratusza dotyczy zabudowy czterech działek, o łącznej powierzchni 10 tysięcy metrów kw., które znajdują się na osiedlu Nad Jarem. To teren sąsiadujący z ulicą Lubelską i Korczaka, gdzie istnieje zabudowa jednorodzinna. Deweloper – Włodzimierz Powązka (właściciel firmy EL INVEST Development) – chce tutaj zbudować trzy budynki wielorodzinne wraz z potrzebną infrastrukturą, rozbierając istniejący na jednej z działek dom. Właścicielami nieruchomości są osoby fizyczne. Wniosek został złożony kilka dni temu, twa jego rozpatrywanie przez urzędników.

Co ciekawe, ten sam inwestor w tym roku dwukrotnie ubiegał się u władz miasta o zgodę na lokalizację inwestycji w ramach ustawy lex deweloper na sąsiednich działkach, znajdujących się między al. Jana Pawła II i Ogólną. Pierwszy wniosek wycofał w kwietniu tuż przed sesją Rady Miejskiej i złożył go ponownie już poprawiony – z mniejszą liczbą mieszkań (do 110). Na czerwcowej sesji radni nie zgodzili się jednak na taką wersję inwestycji i wniosek dewelopera został odrzucony.