Deweloper z Ostródy będzie budował przy Kilińskiego

Prawie 100 procent więcej niż cena wywoławcza zapłaci deweloper, który kupił do miasta grunt przy ul. Kilińskiego. Zwycięzcą przetargu okazała się firma z Ostródy.

Działka przy ul. Kilińskiego ma powierzchnię prawie 0,4 hektara, jest uzbrojona w media komunalne i przeznaczona pod zabudowę usługową lub/i mieszkaniową, a jej wartość wyceniono na 674,5 tys. złotych (plus VAT). Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj przebiega przez nią ścieżka, którą mieszkańcy Zatorza skracają sobie drogę w kierunku ul. Łódzkiej.

Władze miasta próbowały ją sprzedać wiosną, ale wówczas nie było chętnych. W najnowszym przetargu, który odbył się kilka dni temu, wystartowało trzech chętnych. Licytacja była zacięta, bo nieruchomość osiągnęła ostatecznie cenę 1 mln 210 tysięcy złotych (plus VAT). Zwycięzcą przetargu zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Ekobud z Ostródy, które w Elblągu wybudowało już m.in. osiedle w miejscu byłej mleczarni, osiedle przy ul. Łęczyckiej czy osiedle na Kamionce przy ul. Broniewskiego.

Inwestor będzie musiał rozpocząć inwestycję najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku, a zakończyć do 31 grudnia 2025 roku. Przypomnijmy, że obok - na działce przy skrzyżowaniu ulic Malborskiej i Mielczarskiego – do 2028 roku ma również powstać osiedle, realizowane przez firmę z Gdańska, która kupiła 1,5-hektarowy grunt za 5,4 mln złotych netto.