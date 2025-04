DPS do docieplenia

Miasto ogłosiło kolejne postępowanie dotyczące opracowania dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Tym razem chodzi o DPS Niezapominajka przy ulicy Toruńskiej.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmować ma wykonanie takich prac, jak docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.w.u., c.o., oświetlenia wewnętrznego, wentylacji mechanicznej w części kuchennej, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp wraz magazynem energii.

Oprócz tego zaplanowano szereg prac towarzyszących, jak dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów w zakresie instalacji odgromowej, p.poż., oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana orynnowania, wzmocnienie konstrukcji dachu etc. Przetarg zakłada też likwidację barier komunikacyjnych: wymianę okien dachowych na automatycznie uchylne: stołówka, kaplica, hol, wymianę drzwi wejściowych do budynku parterowego na automatycznie otwierane oraz wymianę drzwi wejściowych wewnętrznych do pokoi mieszkańców na szersze, dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W tym postępowaniu brane są pod uwagę dwa kryteria: cena (60 proc.) i doświadczenie projektanta branży architektonicznej (40 proc.). Termin składania ofert upływa 23 kwietnia.