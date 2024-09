Droga na Mierzeję z lekkim poślizgiem

W piątek (27 września) wykonawca, czyli firma Budimex, zgodnie z umową powinna zakończyć prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 501 między Stegną a Krynicą Morską. - Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie powinno nastąpić 27 października. Wykonawca inwestycji złożył do nas wniosek o wydłużenie terminu realizacji i obecnie trwa jego weryfikacja - informuje Piotr Michalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Rzecznik ZDW w Gdańsku zapewnia, że termin, o który we winosku prosi Budimex "nie jest odległy". - Na budowie są prowadzone intensywne roboty. Do dokończenia są prace brukarskie przy chodnikach w dwóch miejscach w Sztutowie oraz w Kątach Rybackich. W tym tygodniu zostanie wykonana warstwa ścieralna nawierzchni - ostatnia, po której bezpośrednio jeżdżą auta, na pasie lewym w Kątach Rybackich na odcinku ok. 2 km. Na koniec zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe od Stegny do Skowronek - informuje Piotr Michalski.

Przypomnijmy, że przebudowa drogi nr 501 na tym odcinku jest finansowana z programu Polski Ład i budżetu samorządu województwa pomorskiego. Wartość dofinansowania rządowego wynosi ok. 63,3 mln zł, koszt całości inwestycji to 101 mln zł. Prace objęły łącznie 17,2 km drogi. Podczas nich droga była przejezdna, ale powodowały one spore utrudnienia w ruchu. Pisaliśmy o nich wielokrotnie.

- Przy okazji przebudowy wspomnijmy, że w Stegnie rozpoczęły się roboty budowlane przy innej, mniejszej inwestycji, polegające na budowie brakującego odcinka drogi rowerowej o długości ok. 226 m na odcinku od ronda Jana Pawła II do parkingu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501. Powstaną również przejazdy rowerowe, a także dodatkowe doświetlone przejście dla pieszych w pobliżu ul. Dmowskiego. Roboty przy ścieżce potrwają do późnej jesieni br. - dodaje Piotr Michalski.