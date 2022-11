Droga przez byłe koszary oficjalnie otwarta

Od kilku miesięcy kierowcy korzystają z nowej drogi przez byłe koszary, która połączyła ul. Lotniczą z Akacjową, ale władze miasta oficjalnie otworzyły ją dzisiaj, 17 listopada. Zobacz zdjęcia.

Budowa drogi o długości ok. 1,2 km ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zatokami, zjazdami i oświetleniem kosztowała w sumie ok. 10,5 mln zł, w tym około 1,9 mln zł pochodziło z rezerwy Skarbu Państwa.

- Inwestycję zrealizowała firma już sprawdzona, MTM, która budowała wiadukt na Zatorze. Nie mieliśmy przy jej realizacji żadnych problemów – podkreślał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Ta droga oprócz tego, że obsługuje firmy, które tutaj funkcjonują, jest takim by-passem, odciążającym al. Grunwaldzką, a w przypadku jakiegoś zdarzenia możemy tędy ruch sprawniej pokierować, co z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego jest bardzo ważne.

(fot. Anna Dembińska)

- To kolejna inwestycja, która uatrakcyjnia tereny na Zatorzu. Zrobiliśmy nie tylko zjazdy dla firm, które tu istnieją, ale także dla inwestorów, którzy będą tu zapewne kupować działki. To także cała infrastruktura podziemna, przygotowana do pociągnięcia w przyszłości światłowodu – dodał Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga. - Powstała także zatoka autobusowa, bo w momencie gdy będzie tu więcej osób pracować, uruchomimy linię autobusową. Póki co badania wykazały, że takiej potrzeby nie ma.

Kierowcy z nowej drogi mogą korzystać od kilku miesięcy, ale władze miasta oficjalnie otworzyły ją dopiero teraz. Dlaczego?

- Nie czekaliśmy z puszczeniem ruchu do zakończenia wszystkich prac. Nie chcieliśmy też, by ktoś powiedział, że otwieramy drogę, a prace jeszcze trwają. Dzisiaj jest akurat dobra okazja, by po zakończeniu wszystkich robót, oficjalnie otworzyć inwestycję – odpowiedział na nasze pytanie prezydent Witold Wróblewski,

Pozwolenie na użytkowanie nowej drogi zostało wydane 2 listopada.