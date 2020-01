Droga zyska klasę

zdjęcie pochodzi z dokumentacji projektowej inwestycji Reklama

Droga powiatowa nr 1140N z Przemarka do Komorowa Żuławskiego od wielu lat jest w złym stanie. W tym roku ma się to zmienić: droga zostanie wyremontowana i zostanie doprowadzona do klasy drogi zbiorczej. Powiat elbląski uzyskał na tę inwestycję dofinansowanie i ogłosił przetarg.

Droga powiatowa, prowadząca od drogi wojewódzkiej nr 509 do Komorowa Żuławskiego zostanie wyremontowana. Obecnie droga jest zniszczona, o różnej szerokości. Po remoncie pojawią się dwa pasy o szerokości 3 metrów. Zostanie wzmocniona także konstrukcja. Droga doczeka się poboczy o szerokości metra, pojawią się bariery wygrodzeniowe, nowe będą także zjazdy do posesji, wybudowana zostanie zatoka autobusowa. Doświetlone zostaną przejścia dla pieszych i przystanki autobusowe. Wybudowane zostaną także przepusty pod zjazdami oraz koroną drogi. Na terenie zabudowanym zaprojektowano chodnik o szerokości dwóch metrów który zostanie wykonany z betonowej kostki brukowej. Odwodnienie drogi będzie zrealizowane poprzez wybudowanie, odtworzenie lub wyremontowanie odpowiednich rowów. W ramach remontu w Przezmarku zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa. Realizacja inwestycji wiązała się będzie z koniecznością wycinki drzew oraz karczowaniem krzewów. W zamian zaplanowano zasadzenie 400 dębów szypułkowych. Powstanie także trawnik. W pierwszym etapie będzie zrobione 3,6 km. Planowany termin zakończenia tej części inwestycji to koniec listopada 2020 r. Powiat elbląski pozyskal na te inwestycję 7,3 mln z funduszy unijnych. Umowę podpisano dzisiaj w Olsztynie. Szacuje się, że cała inwestycja będzie kosztowała 8,7 mln zł. Ile dokładnie - tego dowiemy się 4 lutego, kiedy to zaplanowano otwarcie kopert z ofertami potencjalnych wykonawców.

SM