Drugi etap przekopu bez prawnych przeszkód

Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił skargę konsorcjum NDI i NDI Sopot w sprawie wyników przetargu na drugi etap budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Przypomnijmy, że przetarg wygrał Budimex, który prowadzi prace od czerwca.

Konsorcjum NDI jest razem z firmą Besix wykonawcą pierwszego etapu inwestycji. Startowało również w przetargu na drugi etap i przegrało rywalizację z Budimexem. Najpierw od wyników przetargu odwołało się do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie do sądu.

- Sąd Okręgowy w Warszawie, w ślad za Krajową Izbą Odwoławczą, potwierdził prawidłowość przeprowadzenia postępowania przez Urząd Morski w Gdyni oraz niezasadność zarzutów podnoszonych przez konsorcjum NDI – poinformowała nas Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Przypomnijmy, że drugi etap inwestycji obejmuje modernizację rzeki Elbląg na długości ok. 10 km (m.in. umocnienie brzegów) oraz budowę nowego 104-metrowego mostu obrotowego w Nowakowie wraz z drogami dojazdowymi. W przetargu na to zadanie wystartowało aż dziewięć firm, decyzją komisji wygrał Budimex, który rozpoczął prace w czerwcu. Będą kosztować 574 mln złotych i mają się zakończyć do kwietnia 2023 roku.