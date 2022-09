Dwa lata na Porta Mare

Dzisiaj (21 września) wbito pierwsze symboliczne łopaty pod budowę biurowca Porta Mare, czyli kompleksu siedmiu kamienic na Wyspie Spichrzów. Inwestycja ma być gotowa za dwa lata i przyciągać do Elbląga kolejnych przedsiębiorców. Zobacz zdjęcia.

Kompleks Porta Mare ma mieć ponad 11 tys. mkw. powierzchni użytkowej o zróżnicowanym przeznaczeniu - biurowym, usługowym i hotelowym. - W pięciokondygnacyjnym obiekcie przewidziano ponad sto miejsc postojowych w garażu podziemnym, niemal 30 naziemnych oraz cztery stacje do ładowania samochodów elektrycznych – informuje inwestor czyli spółka Operator ARP.

Dzisiaj przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Agencji Rozwoju Przemysłu, władz miasta i województwa wbili pierwsze symboliczne łopaty, rozpoczynając inwestycję.

- W wyniku różnych przyczyn, głównie reformy administracyjnej rządu Jerzego Buzka, biznes ciążył do dużych miast, do stolic województw. Z jednej strony do Olsztyna, z drugiej do Gdańska, Trójmiasta. Takie dawne miasta wojewódzkie jak Elbląg zeszły trochę na dalszy plan. Filizofia rządu Prawa i Sprawiedliwości polegała na tym, by budować zrównoważony rozwój zarówno na terenach miejskich jak i wiejskich, by stworzyć podobne warunki funkcjonowania. Między innymi ta inwestycja, którą realizuje spółka Skarbu Państwa jest wyjściem naprzeciw tej filozofii – mówi Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych.

- Zainaugurowany kilka dni temu przekop Mierzei Wiślanej jest bezdyskusyjnie wielką szansą dla Elbląga i całego regionu oraz daje ogromne perspektywy rozwojowe. Również nasza inwestycja wpisuje się w ten kierunek pozytywnych zmian, które są widoczne także poza największymi polskimi miastami. Program Fabryka - zainicjowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu i jej prezesa Cezariusza Lesisza - stawia na zrównoważony rozwój. Uruchomienie tej inwestycji oznacza reaktywację elbląskiej Wyspy Spichrzów i tchnięcie nowego życia w tę część miasta. Biurowiec Porta Mare, który tu dziś inaugurujemy, to kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych, które będą służyć nie tylko rozwojowi biznesu, ale także będą wartością dla mieszkańców Elbląga. Pojawi się tu przestrzeń na usługi, handel i powierzchnie przeznaczone na działalność aparthotelu. Wierzę, że będzie to miejsce spotkań mieszkańców miasta, miejsce, w którym warto bywać – przekonuje Mariusz Domeradzki, prezes zarządu Operator ARP. - Mamy już przedsiębiorców zainteresowanych 6 tys. metrów kwadratowych. Gdybyśmy więc teraz zdecydowali się podpisywać umowy, mielibyśmy już obłożenie 60 procent.

Inwestycja to wspólne przedsięwzięcie spółki Operator ARP oraz elbląskiego samorządu, który przekazał aportem grunt przy ul. Warszawskiej, na którym powstanie Porta Mare. Dodatkowo samorząd zagospodaruje nabrzeże przy Porta Mare, co ma kosztować ok. 30 mln złotych i na który to cel 27 mln władze miasta pozyskało z funduszy rządowych.

Tak ma wyglądać kompeks kamienic (fot. wizualizacja inwestora)

- Jestem mi niezmiernie miło, że jesteśmy już na etapie realizacji inwestycji. Do konkursu Agencji Rozwoju Przemysłu zgłosiło się 35 samorządów. Byłem bardzo dumny z naszego potencjału i obsługi inwestorów, bo zajęliśmy w tym rankingu chlubne czwarte miejsce, a razem ze Stalową Wolą jako pierwsze samorządy podpisaliśmy umowy na realizację tego przedsięwzięcia. Nieraz słyszę różne opinie typu „w Elblągu nic się nie dzieje”, to eksperci zewnętrzni oceniają to zupełnie inaczej. Chcę podziękować panu posłowi, rządowi, Agencji Rozwoju Przemysłu, że przeznaczone są dla Elbląga środki i jako miasto je skonsumujemy – mówił prezydent Witold Wróblewski,zapowiadając że to początek inwestycji na Wyspie Spichrzów. - Przed nami kolejne realizacje, w zależności od możliwości. Chcemy ją zagospodarować pod kątem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, wodnych. Przyszedł czas na Wyspę Spichrzów – dodał.

Generalnym wykonawcą biurowca Porta Mare, który ma kosztować około 100 mln złotych, jest spółka F.B.I Tasbud. - Wraz ze spółką Operator ARP podjęliśmy decyzję, żeby przy budowie biurowca wykorzystać elementy przyjazne środowisku powstające w proekologicznej fabryce modułów i prefabrykatów Grupy Kapitałowej F.B.I. Tasbud. Nie tylko przyczynią się one do skrócenia czasu prac na placu budowy, ale także potwierdzą nowoczesny, pomimo swojej klasycznej bryły, charakter budynku - mówi Andrzej Czapczuk, wiceprezes i dyrektor generalny F.B.I. Tasbud.