Dworzec tak! Ale nie tylko

Wiosną przyszłego roku PKP S.A. mają ogłosić przetarg na remont dworca kolejowego w Pasłęku. Plan jest taki, by w części tego budynku powstało gminne centrum usług społecznych oraz świetlica.

PKP już w maju 2023 roku zapowiedziały remont dworca w Pasłęku. Przypomnijmy, że w części budynku mają powstać gminne centrum usług społecznych oraz świetlica. W listopadzie władze gminy Pasłęk spotkały się z przedstawicielami spółki PKP S.A., by omówić szczegóły inwestycji.

- Zgodnie z przedstawionym harmonogramem ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych planowane jest w marcu 2026 r., natomiast podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą przewidywane jest do czerwca 2026 r. Na wniosek Urzędu Miejskiego zaproponowano, aby lokale użytkowe w budynku dworca zostały oddane nie w formie deweloperskiej, lecz „pod klucz”, co umożliwi ich niezwłoczne zagospodarowanie po zakończeniu inwestycji. Zarząd PKP S.A. ma podjąć decyzję w tej sprawie w listopadzie br.- czytamy na oficjalnej stronie gminy Pasłęk.

PKP S.A. zapowiedziały też ogłoszenie kolejnego przetargu na remont dwóch mieszkań na ul. Westerplatte w Pasłęku przeznaczonych dla obecnych lokatorów lokali, które również znajdują się w budynku dworca.

Przebudowa dworca w Pasłęku finansowana jest ze środków własnych Polskich Kolei Państwowych S.A. Inwestycję podzielono na etapy. Za opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej odpowiedzialna jest firma Maple sp. z o.o. z Katowic. Wstępnie termin zakończenia inwestycji planowany jest na 2026 rok.