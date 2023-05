Wyremontowany i z nową funkcją

Dworzec w Pasłęku przejdzie remont, a w części budynku utworzone zostanie przez gminę centrum usług społecznych.

16 maja władze Pasłęka spotkały się z przedstawicielami spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, by omówić remont dworca i zagospodarowanie tego budynku. - PKP nie będzie wykorzystywało całej powierzchni dworca na swoje potrzeby, jedynie 20, czy 30 procent. Pozostałą część chcemy wykorzystać na potrzeby mieszkańców naszej gminy – zapowiada Marek Sarnowski, zastępca burmistrza Pasłęka.

Przypomnijmy, że Pasłęk został włączony w Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. - Gmina nie będzie więc dokładać do remontu, w naszej gestii pozostanie zagospodarowanie i rewitalizacja małego parku i placu, które położone są przy dworcu – mówi Marek Sarnowski.

W części budynku, którą po remoncie będzie gospodarowała gmina, ma zostać utworzone centrum usług społecznych. - Budynku przy ul. Grunwaldzkiej, w którym obecnie mieści się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, nie możemy już rozbudować, co oznacza, że nie możemy również rozszerzać usług jakie świadczy on dla naszych mieszkańców. Chcemy, aby w budynku dworca powstało centrum usług społecznych, a także m. in. świetlica dla dzieci. – mówi wiceburmistrz Pasłęka.

W budynku dworca są obecnie także mieszkania i jak mówi Marek Sarnowski, ich lokatorzy otrzymają od właściciela, czyli PKP wypowiedzenia, a spółka będzie szukała dla nich „innego rozwiązania lokalowego”.

Inwestycja ma zostać w pełni zrealizowana w ciągu 3 lat.