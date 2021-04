Dyżury i szkolenie ZUS

W dniach 28 i 30 kwietnia uruchomimy 2 dyżury telefoniczne z ekspertami ZUS Oddziału w Elblągu a także szkolenie on-line. W wyznaczone dni na naszych klientów będą czekać doradcy, którzy odpowiedzą na pytania z różnej tematyki.

- Dyżur telefoniczny 28.04.2021 r. na temat „Ulg w spłacie należności z tytułu składek - formy pomocy dla przedsiębiorców”, w godz. 9:00 do 13:00 pod numerem (89) 644 88 24.

- Dyżur telefoniczny 30.04.2021 r. na temat „Zasad ustalania ustawodawstwa właściwego i podstawy wymiaru składek dla pracowników i osób prowadzących działalność poza granicami Polski”, w godz. 8:00 do 14:00 pod numerem (55) 641 36 35.

- Bezpłatne szkolenie on-line 30.04.2021 r. o godzinie 9:00 na temat Ustalania prawa do świadczeń z tytułu choroby wprowadzonych ustawą o COVID-19 (kwarantanna, izolacja, zasiłek opiekuńczy). W trakcie szkolenia omówimy:

- Ogólne informacje na temat świadczeń przysługujących z tytułu ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

- ustalanie podstawy świadczeń po zmianie etatu w związku z ustawą o COVID,

- dodatkowy zasiłek opiekuńczy,

- świadczenia z tytułu kwarantanny i izolacji.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 29 kwietnia 2021 r., tylko mailowo na adres Elblag_szkolenia@zus.pl

W zgłoszeniach prosimy o podanie:

- Adresu e-mail, na który wyślemy zaproszenie,

- datę i temat szkolenia,

- numer telefonu do kontaktu.

Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. W dniu spotkania na wskazany przez Państwa adres mailowy wyślemy link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania). Serdecznie zapraszamy.