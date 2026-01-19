Działka z pawilonami sprzedana lokalnemu przedsiębiorcy

Za 363 tys. zł netto (plus VAT) miasto sprzedało w poniedziałek (19 stycznia) zabudowaną pawilonami handlowymi działkę przy Al. Grunwaldzkiej. Nabywcą jest lokalny przedsiębiorca, który w tym miejscu od 41 lat prowadzi działalność.

W poniedziałek o godz. 12 rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działki z czterema pawilonami przy Al. Grunwaldzkiej. Uczestniczył w nim jeden oferent i to on został nabywcą za kwotę 363 tys. zł netto (cena wywoławcza to 360 tys. zł). To lokalny przedsiębiorca Wojciech Derebecki, który od czterech dekad w jednym z pawilonów prowadzi dobrze znaną elblążanom firmę „Kluczyk". Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod usługi komercyjne.

- Wybudujemy budynek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym będzie mieściła się nowa siedziba firmy Kluczyk, jak i będzie mieściła się poradnia medyczna – mówi Tomasz Miernik, pełnomocnik nabywcy, czyli firmy PUH Derebecki.

Co stanie się z pawilonami, które przeznaczone były do wyburzenia?

- Pawilony zostawiamy w tej konfiguracji do momentu, do którego nie uzyskamy prawomocnego pozwolenia na budowę i nie zaczniemy prac budowlanych. Przed rozpoczęciem prac, oczywiście adekwatnie wcześniej, poinformujemy wszystkich dotychczasowych najemców tych lokali, ale do tej chwili będą mogli swobodnie tutaj prowadzić działalność. Oczywiście kwestie związane z fakturowaniem finansowym prawdopodobnie zostaną w niezmienionym w kształcie – dodaje Tomasz Miernik.

Zgodnie z dokumentami przetargowymi wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy nieruchomości do 31 grudnia 2028. Budowa ma potrwać do końca 2030 roku.