Działka za 7 mln zł na Modrzewinie pod młotek

Czy znajdzie się przedsiębiorca, który będzie chciał zainwestować w prawie 6,5-hektarową działkę na Modrzewinie Północ? Przekonamy się 9 listopada, bo na ten dzień władze miasta wyznaczyły przetarg w sprawie sprzedaży tej nieruchomości.

Działka o powierzchni 6,45 hektara znajduje się na Modrzewinie Północ, u zbiegu Al. Jana Pawła II i u. gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Nie jest zabudowana, są nie niej drzewa i krzewy, a jest przeznaczona pod zabudowę magazynową, produkcyjną lub usługową.

- Biorąc pod uwagę położenie nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy gen. Bolesława Nieczui-Ostrowskiego oraz Alei Jana Pawła II oraz zapisy powołanego planu miejscowego, skomunikowanie nieruchomości z drogą publiczną możliwe jest z obu ulic. Jednakże z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i funkcjonalności układu drogowego, zjazdy z ul. gen. Bolesława Nieczui-Ostrowskiego i Al. Jana Pawła II powinny znajdować się poza obrębem skrzyżowania. Należy uwzględnić fakt, iż w przyszłości Al. Jana Pawła II będzie ulicą dwujezdniową, co może utrudniać bezpośredni dojazd do nieruchomości – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Przetarg w sprawie sprzedaży działki odbędzie się 9 listopada w Urzędzie Miejskim. Nieruchomość wyceniono na 7 mln 30 tys. zł netto (plus VAT). Nabywca nieruchomości będzie musiał rozpocząć jej zabudowę do 31 grudnia 2030 roku i zakończyć do 31 grudnia 2032 r.