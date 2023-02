Działki pod mieszkania przy Grunwaldzkiej

Czy znajdzie się kupiec na kompleks niezabudowanych działek między al. Grunwaldzką a Sadową? Władze Elbląga wystawiły go na przetarg z ceną wywoławczą 760 tys. złotych netto.

Łączna powierzchnia czterech działek do przeszło 2,5 tysiąca m. kw. Największa z nich znajduje się tuż przy al. Grunwaldzkiej między dwiema przedwojennymi kamienicami, w sąsiedztwie nowego osiedla przy ul. Sadowej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. Mogą tu stanąć budynki nieprzekraczające czterech kondygnacji.

Przetarg w tej sprawie ma się odbyć 24 kwietnia. Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na 760 tys. złotych netto (plus VAT). Nabywca działek będzie zobowiązany do rozpoczęcia ich zabudowy do końca 2026 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2028 roku.

Na działce przedstawionej na zdjęciu do 2018 roku znajdował się przedwojenny budynek. Ze względu na zły stan techniczny został przez Zarząd Budynków Komunalnych rozebrany, a grunt trafił na sprzedaż.