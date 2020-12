Działki przy Chrobrego na sprzedaż

Władze miasta chcą sprzedać kolejne działki przy ul. Chrobrego. Po nowym roku na licytację zostaną wystawione dwie nieruchomości. Cena? Około 200 złotych za metr.

Do sprzedaży wystawiono uzbrojone w media działki o powierzchni ok. 950 m kw. wraz z udziałem w gruncie, po którym ma przebiegać w przyszłości dojazd do nieruchomości. Pierwsza z działek jest warta 166 tysięcy złotych, druga – 164 tys. zł, do tych kwot należy doliczyć 23-procentowy podatek VAT. Cena wywoławcza za metr kwadratowy powierzchni brutto wynosi więc ok. 200 złotych.

W sąsiedztwie działek w ostatnim czasie powstało kilka nowych domów jednorodzinnych, sprzedawane grunty też są przeznaczone pod taką zabudowę. Czy znajdą się chętni? Przekonamy się o tym 25 stycznia, kiedy w Ratuszu Staromiejskim ma odbyć się licytacja nieruchomości.

Nabywcy będą zobowiązani do rozpoczęcia zabudowy do 31 grudnia 2024 i jej zakończenia w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami do 31 grudnia 2026 roku.