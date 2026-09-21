10 chętnych do budowy ścieżki rowerowej

Aż 10 firm złożyło swoje oferty na budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Królewieckiej. Na ile inwestycję wycenili potencjalni wykonawcy?

Przypomnijmy: ratusz ogłosił przetarg na budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Królewieckiej od ul. Fromborskiej do granic administracyjnych Elbląga. W ramach inwestycji zostanie zbudowana droga dla pieszych, droga dla rowerów i ciągi pieszo – rowerowe. Na ww. odcinku zostanie przebudowana jezdnia, zjazdy oraz miejsca postojowe oraz powstaną zatoki autobusowe. Przebudowane zostanie także oświetlenie, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanały technologiczne.

Urzędnicy na tę inwestycję przeznaczyli 17 mln 741 tys. zł. Do ratusza wpłynęło 10 ofert od potencjalnych wykonawców. Najtańszą ofertę złożył pruszkowski Strabag, który inwestycję wycenił na 17 mln 739 tys. zł. Pozostałe oferty przekraczały szacunki urzędników. Najwięcej zażyczyła sobie firma Sanbud z Olsztyna – 25 mln 608 tys. zł.

Teraz urzędnicy sprawdzą oferty pod względem formalnym i merytorycznym, co powinno zająć co najmniej kilka tygodni.