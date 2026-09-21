Objazdy od przyszłego tygodnia

29 września zostanie zamknięty Most Kardynała Wyszyńskiego. W związku z tym zostaną uruchomione objazdy. Ważne: przez most tymczasowy na rzece Elbląg w ciągu ulicy Wapiennej mogą korzystać samochody do 3,5 tony. Remont ma potrwać do maja przyszłego roku.

Most Wyszyńskiego wymagał remontu – włądze miasta nie chciały dopuścić do sytuacji, kiedy most trzeba będzie zamknąć „z dnia na dzień”, bo nie zostanie dopuszczony do użytkowania. Rozpoczęcie remontu planowane jest na 29 września. Przy czym ta data też jest „z gwiazdką”.

- Jeżeli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skończy prace na Węźle Wschód, to most zostanie zamknięty. Nie chcemy, aby doszło do paraliżu ruchu samochodowego w mieście – wyjaśniał Michał Missan, prezydent Elbląga na dzisiejszej (21 września) konferencji prasowej. - Jesteśmy optymistami, 29 września remont najprawdopodobniej się rozpocznie.

- Dopóki Generalna Dyrekcja nie skończy odnawiania nawierzchni, my nie zamkniemy mostu, dla komfortu mieszkańców – dodała Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga.

O objazdach przeczytasz tutaj. Ważną informacją jest fakt, że z mostu tymczasowego w ciągu ulicy Wapiennej mogą korzystać tylko samochody do 3,5 tony i to w jedną stronę - od Warszawskiej w kierunku starówki. Wyjazd z Elbląga będzie odbywał się ze starówki przez Most Niski.

„Wjazd do miasta zostanie poprowadzony trasą omijającą sygnalizację świetlną (wyłączona na czas realizacji inwestycji) znajdującą się przed Mostem Wyszyńskiego. Takie rozwiązanie ma pozwolić na zachowanie możliwie płynnego ruchu i ograniczenie tworzenia się zatorów. Jednocześnie wyeliminowana zostanie kolizja wyjazdu z ul. Zamkowej w kierunku al. Tysiąclecia z głównym potokiem pojazdów wjeżdżających do miasta. Wprowadzone zostanie pierwszeństwo pojazdów wyjeżdżających z ul. Zamkowej w al. Tysiąclecia.(...) Główny objazd dla kierowców wyjeżdżających z Elbląga będzie prowadził przez Most Niski. Trasa obejmie: al. Tysiąclecia → ul. Zamkowa → ul. Św. Ducha → ul. Wodna → Most Niski → ul. Studzienna → ul. Warszawska. Na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Orlą zmieniona zostanie organizacja ruchu. Pierwszeństwo otrzymają pojazdy wyjeżdżające z Mostu Niskiego w kierunku Węzła Południe i dróg S7/S22. Ma to usprawnić przepływ samochodów w kierunku południowej części miasta. Tu warto pamiętać, że kierowcy będą mogli korzystać także z alternatywnych przejazdów przez Stare Miasto, wjeżdżając ulicami Stoczniową oraz Wigilijną, Mostową, Garbary. W celu zminimalizowania kolizji z potokiem ruchu objazdowego wyjazd z ul. Mostowej do ul. Wodnej umożliwiony zostanie tylko w prawo a ruch na ul. Wodnej do ul. Rybackiej będzie jednokierunkowy. Kierowcy jadący w kierunku drogi ekspresowej S7 powinni również pamiętać o alternatywnych trasach przez Most Unii Europejskiej oraz Węzeł Wschód” - informuje Urząd Miasta.

Zmiany dotkną też funkcjonowania komunikacji miejskiej – najbardziej linii autobusowych nr 12 i 14. Funkcjonować będzie także dodatkowa linia z kursująca z Nad Jarem i Zawady przez Most Unii Europejskiej do przedsiębiorstw znajdujących się przy ul. Warszawskiej i Żuławskiej.