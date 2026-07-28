Odliczanie do Dni Pasłęka 2026 oficjalnie rozpoczęte! Zobacz program imprezy.

1 sierpnia 2026 r.

Przygotowaliśmy miks gatunków muzycznych, w którym każdy znajdzie coś dla siebie! Gwiazdami tegorocznej edycji będą:

- Dawid Kwiatkowski

- Varius Manx & Kasia Stankiewicz

- Kubańczyk

- Korzuh

Nie zabraknie także naszych lokalnych artystów:

- Kingi Jankiewicz oraz Dawida Krasińskiego.

2 sierpnia – Dzień z Policją!

Niedziela to idealny czas dla rodzin! Czeka na Was mnóstwo darmowej rozrywki:

- BEZPŁATNY park rozrywki dla dzieci!

- Pokaz sprzętu policyjnego i zaprzyjaźnionych służb.

- Konkursy z super nagrodami i wiele innych niespodzianek!

Do zobaczenia na Dniach Pasłęka!