Dziewięć chętnych firm na przebudowę 13 Pułku

9 firm zgłosiło się w przetargu dotyczącym rozbudowy ulicy 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego. To zadanie ma być zrealizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Oferty (kwoty brutto) przedstawiają się następująco. Firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa wyceniła swoje usługi na niemal 5 mln 596 tys. zł, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. na niemal 3 mln 467 tys. zł, COLAS Polska Sp. z o.o. miejscowości Palędzie na nieco ponad 2 mln 965 tys. zł, Żuławska Grupa Handlowo Usługowa SC z Nowego Dworu Gdańskiego na niemal 3 mln 260 tys. zł, Firma Budowlano – Drogowa MTM SA z Gdyni na nieco ponad 2 mln 915 tys. zł, B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego na nieco ponad 5 mln 82 tys. zł, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane SANBUD Sp. z o. o. z Olsztyna na nieco ponad 3 mln 682 tys. zł, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA ze Starogardu Gdańskiego na niespełna 3 mln 349 tys. zł, Grupa Flize Gres sp. z o. o. z Prokowa na nieco ponad 3 mln 564 tys. zł. Teraz nad poszczególnymi ofertami pochyla się urzędnicy.

Jak już informowaliśmy, "w zamyśle władz, rozbudowa, poszerzenie i wprowadzenie na ul. 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego ruchu dwukierunkowego będzie pierwszym etapem zmniejszenia natężenia ruchu na ul. Bema, ma też skrócić czas przejazdu dla podróżujących m.in. od ul. Grottgera, Łęczyckiej do ul. Królewieckiej czy Fromborskiej. Rozwiązanie ma też zwiększyć bezpieczeństwo elblążanek mieszkańców i skrócić czas przejazdu służb ratowniczych. Prace, jak informuje biuro prasowe ratusza, obejmą przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego na rondo, rozbudowę ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Saperów, poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, by umożliwić ruch dwukierunkowy, przebudowę i budowę chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną".

- Elbląg pozyskał na rozbudowę ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego dofinansowanie w kwocie ponad 70 proc. kosztów kwalifikowalnych, tj. ponad 2,8 mln zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przypomina biuro prasowe UM w Elblągu. Zwycięzca przetargu będzie miał 7 miesięcy na realizację prac.