EKO zaczyna swoją inwestycję w ciepło

Energa Kogeneracja podpisała umowę z Energotechniką-Energorozruch na budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej w elektrociepłowni przy ul. Elektrycznej w Elblągu. To pierwszy etap inwestycji szacowanej w sumie na ok. 250 mln złotych.

Budowa trzech kotłów wodnych zasilanych gazem, każdy o mocy 38 megawatów, to jeden z kluczowych elementów programu inwestycyjnego EKO w Elblągu. Docelowo będzie to jedno z głównych źródeł produkcji ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego, wspólnie z kogeneracyjnym układem silników gazowych oraz optymalizowanym obecnie blokiem biomasowym BB20p. Szacunkowe koszty realizacji programu inwestycyjnego spółki w Elblągu to ok. 250 mln zł.

Pożegnanie z węglem

Rozpoczęcie programu inwestycyjnego Energi Kogeneracji jest wynikiem podpisania nowej umowy na sprzedaż ciepła z EPEC.

– Energa żegna węgiel jako główne paliwo do produkcji ciepła dla Elbląga. Realizujemy program inwestycyjny wart ponad ćwierć miliarda złotych, który na nowo ukształtuje elbląskie ciepłownictwo, z korzyścią dla środowiska. Na inwestycji Energi zyskują wszyscy. Mieszkańcy mogą być spokojni o dostawy ciepła, Elbląg współpracuje ze sprawdzonym partnerem, a elektrociepłownia może się rozwijać razem z miastem – mówi Michał Wawryn, prezes zarządu Energi Kogeneracji.

- To ważna wiadomość dla elblążan – mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga - Nowe inwestycje Energi pozwolą na czystsze powietrze w mieście, co jest bardzo istotne z punktu widzenia jakości życia mieszkańców. Jest to jeden z najważniejszych efektów umowy z Energą Kogeneracja na dostawy ciepła do naszego miasta.

Planowany termin zakończenia budowy kotłowni to przełom 2021 i 2022 roku. W tym czasie ciepło dla miasta zapewniać będzie blok biomasowy, którego wyprowadzana moc cieplna po optymalizacji wzrośnie do 42 MWt, oraz ciepłownia Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Dojazdowej o mocy 40 MWt. Ich produkcja uzupełniona zostanie przez rozwiązanie tymczasowe – mobilną instalację ciepłowniczą o mocy 40 MWt.

Źródłem wspierającym system ciepłowniczy Elbląga będzie też ostatni kocioł węglowy elektrociepłowni, który po redukcji mocy do 42 MWt podlegał będzie rygorom emisji wynikającym z innych regulacji unijnych niż dotychczas. Dzięki temu będzie mógł pozostać w eksploatacji do końca 2024 roku. Przez większą część tego okresu będzie stanowił jednak źródło rezerwowe. Dwa pozostałe kotły węglowe, zgodnie z wymogami unijnymi, zostały wyłączone z eksploatacji z końcem czerwca br.

Będzie więcej gazowych inwestycji

Energa, po przejęciu kapitałowym przez PKN Orlen, jeszcze wyraźniej zwróciła się ku źródłom nisko- i zeroemisyjnym, wśród których ważną rolę, jako paliwo przejściowe w okresie transformacji polskiego sektora energetycznego, będzie pełnił gaz ziemny. W porównaniu z węglem charakteryzuje się dwukrotnie mniejszą emisją CO2 i ograniczeniem innych szkodliwych emisji (np. brakiem pyłów czy tlenków siarki). Cechuje go też wyższa sprawność przetwarzania energii i wyższa elastyczność pracy opalanych nim jednostek wytwórczych, istotna z punktu widzenia bilansowania rozwijających się źródeł odnawialnych.

Inwestycja w źródła gazowe w Elblągu to tylko jedna z kilku tego typu inwestycji realizowanych przez Energę, która w swoim portfelu inwestycyjnym posiada trzy inne projekty gazowe. Zgodnie z czerwcową decyzją zarządów Energi SA i Enei SA także elektrownia Ostrołęka C będzie opalana gazem ziemnym . Energa zaangażowana jest też w projekty budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Grudziądzu i Gdańsku.