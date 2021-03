EKO zwiększyła moc

Energa Kogeneracja ogłosiła, że blok biomasowy w elektrociepłowni przy ul. Elektrycznej w Elblągu po modernizacji i optymalizacji działa zgodnie z planem. Inwestycja kosztowała 10,5 miliona złotych i pozwoliła zwiększyć moc cieplną bloku z 30 do 60 megawatów.

- Pociąg z inwestycjami w Elblągu jest rozpędzony. Zakończyliśmy już optymalizację bloku biomasowego, dzięki której udało się zwiększyć jego moc cieplną z 30 do 60 megawatów. Blok jest bardziej elastyczny, może szybciej reagować na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego i potrzeby rynku energii elektrycznej – mówi Michał Wawryn, prezes Energa Kogeneracja. - To blok kogeneracyjny, korzystający z odnawialnych źródeł energii. Paliwem jest biomasowy pelet. W związku z tym oprócz przychodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej uzyskujemy także przychody ze sprzedaży zielonych certyfikatów, czylize wsparcia odnawialnych źródeł energii.

- Blok biomasowy pracuje zgodnie z planem. Celem optymalizacji było obniżenie kosztów produkcji energii oraz uelastycznienie pracy jednostki. Dotychczas mogła ona pracować, korzystając jedynie z chłodzenia wodą z rzeki Elbląg (układ upustowo-kondensacyjny). Obecnie, w zależności od potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) i sytuacji na rynku energii, źródło może pracować, wykorzystując również wodę właśnie z m.s.c. (układ z pogorszoną próżnią) lub z pominięciem turbiny parowej (w uproszczeniu produkowana para podgrzewa wodę w m.s.c. za pośrednictwem wymiennika ciepłowniczego). Blok pomyślnie przeszedł również testy ruchowe i pomiary gwarancyjne. Badania te były przeprowadzone przez niezależny podmiot – informuje w swoim komunikacie Energa Kogeneracja.

Blok biomasowy będzie podstawowym źródłem ciepła dla systemu ciepłowniczego Elbląga do momentu przeprowadzenia w EKO modernizacji pozostałej części elektrociepłowni.

- Wspólnie z blokiem biomasowym pracuje ostatni czynny kocioł węglowy w Elektrociepłowni Elbląg, który został zmodernizowany i dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Od 2022 roku będzie on źródłem rezerwowym, wykorzystywanym tylko w razie konieczności, np. awarii innego źródła. Kocioł węglowy po 2024 roku zostanie wyłączony z eksploatacji – dodaje spółka.

EKO wyda na kolejne inwestycje w elektrociepłowni do 2025 roku około pół miliarda złotych. Najpierw - na przełomie 2021 i 2022 roku - ma być gotowa kotłownia rezerwowo-szczytowa o mocy 114 Mwt, której wykonawcą jest Energotechnika-Energorozruch. Następnie powstanie układ silników gazowych, każdy o mocy 10 megawatów (zarówno elektrycznej jak i cieplnej). EKO wyłoniła już projektanta, który została firma Energopomiar z Gliwic, następnie ogłosi przetarg na wykonawcę prac.

- Z chwilą oddania układu silników gazowych do eksploatacji EKO definitywnie zakończy produkcję energii z węgla w Elblągu, bazując wyłącznie na paliwie biomasowym i gazowym – informuje EKO, które odpowiada za produkcję około 80 procent ciepła, jakie do odbiorców dystrybuuje następnie Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

EPEC również przymierza się do inwestycji w swoje źródło ciepła. Jak już informowaliśmy, za ok. 70 mln złotych przy ul. Dojazdowej ma powstać nowa kotłownia zasilana paliwem gazowym. EPEC podpisał niedawno umowę z Krajową Agencją Poszanowania Energii na przygotowanie dokumentacji dla tej inwestycji, która również ma być gotowa do 2025 roku.