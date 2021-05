Eksperci ZUS odpowiedzą na pytania

W czerwcu odbędzie się kolejne szkolenie i dyżur telefoniczny z ekspertami ZUS Oddziału w Elblągu. Odpowiedzą na pytania dotyczące Tarczy Antykryzysowej oraz wyjaśnią obowiązki jak i możliwości, z których może skorzystać przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą.

Dyżur telefoniczny na temat Tarczy Antykryzysowej (wsparcie dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne) odbędzie się 8 czerwca w godz. 10-13 pod nr tel. 89 646-62-37 wew. 225. Z kolei 9 czerwca o godz. 9 odbędzie się bezpłatne szkolenie na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej. W trakcie szkolenia eksperci omówią takie kwestie jak: zgłoszenie płatnika składek. ulga na start, składki preferencyjne. mała działalność gospodarcza.

Zapisy na szkolenie są przyjmowane do 7 czerwca 2021 r., tylko mailowo na adres Elblag_szkolenia@zus.pl .

W zgłoszeniu należy podać: adres e-mail, na który wyślemy zaproszenie, datę i temat szkolenia, numer telefonu do kontaktu.

- Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. W dniu spotkania na wskazany przez Państwa adres mailowy wyślemy link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania) - informuje ZUS.